Курьезный гол забит в матче чемпионата Швеции между командами «Хеккен» и «Хаммарбю» (3:1).

На 5-й минуте голкипер «Хаммарбю» Оливер Довин умудрился перепутать мяч с 11-метровой отметкой.

Вратарь нанес удар по белой отметке на газоне, но что-то пошло не так.

Ситацией воспользовался форвард «Хеккена» Бени Траоре и забил гол в пустые ворота. А затем он же оформил хет-трик за один тайм и принес победу своей команде (3:1).

ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой