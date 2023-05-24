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24 мая 2023, 01:55 | Обновлено 24 мая 2023, 02:17
212
0

ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой

Курьезный гол забит в матче между командами «Хеккен» и «Хаммарбю»

24 мая 2023, 01:55 | Обновлено 24 мая 2023, 02:17
212
0
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
Discovery

Курьезный гол забит в матче чемпионата Швеции между командами «Хеккен» и «Хаммарбю» (3:1).

На 5-й минуте голкипер «Хаммарбю» Оливер Довин умудрился перепутать мяч с 11-метровой отметкой.

Вратарь нанес удар по белой отметке на газоне, но что-то пошло не так.

Ситацией воспользовался форвард «Хеккена» Бени Траоре и забил гол в пустые ворота. А затем он же оформил хет-трик за один тайм и принес победу своей команде (3:1).

ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой

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Источник Sport.ua
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