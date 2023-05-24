ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
Курьезный гол забит в матче между командами «Хеккен» и «Хаммарбю»
Курьезный гол забит в матче чемпионата Швеции между командами «Хеккен» и «Хаммарбю» (3:1).
На 5-й минуте голкипер «Хаммарбю» Оливер Довин умудрился перепутать мяч с 11-метровой отметкой.
Вратарь нанес удар по белой отметке на газоне, но что-то пошло не так.
Ситацией воспользовался форвард «Хеккена» Бени Траоре и забил гол в пустые ворота. А затем он же оформил хет-трик за один тайм и принес победу своей команде (3:1).
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
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