ВИДЕО. Как Свитолина обыграла россиянку и вышла в полуфинал Страсбурга
Элина выиграла у Варвары Грачевой в полуфинале турнира
В четверг, 25 мая, состоялся матч 1/4 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция) между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 508) и Варварой Грачевой (WTA 44).
Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Элины.
Это была вторая встреча теннисисток, Элина снова выиграла. Для украинки это первая победа над соперницей из топ-50 по возвращении. В этом году Свитолина сыграла 12-й матч, одержав шестую победу.
Для Свитолиной это будет первый полуфинал с 2021 года. Тогда она выиграла хардовый турнир WTA 250 в Чикаго.
В полуфинале соревнований в Страсбурге Свитолина сыграет с Кларой Бюрель.
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