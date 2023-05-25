ВИДЕО. Как Свитолина обыграла россиянку и вышла в полуфинал Страсбурга

В четверг, 25 мая, состоялся матч 1/4 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция) между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 508) и Варварой Грачевой (WTA 44).

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Элины.

Это была вторая встреча теннисисток, Элина снова выиграла. Для украинки это первая победа над соперницей из топ-50 по возвращении. В этом году Свитолина сыграла 12-й матч, одержав шестую победу.

Для Свитолиной это будет первый полуфинал с 2021 года. Тогда она выиграла хардовый турнир WTA 250 в Чикаго.

В полуфинале соревнований в Страсбурге Свитолина сыграет с Кларой Бюрель.