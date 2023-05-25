Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Что случилось при 4:1 во 2-м сете? В голове столько всего...»
WTA
25 мая 2023, 22:01 | Обновлено 25 мая 2023, 22:06
472
0

СВИТОЛИНА: «Что случилось при 4:1 во 2-м сете? В голове столько всего...»

Элина прокомментировала победу над Варварой Грачевой в четвертьфинале Страсбурга

25 мая 2023, 22:01 | Обновлено 25 мая 2023, 22:06
472
0
СВИТОЛИНА: «Что случилось при 4:1 во 2-м сете? В голове столько всего...»
WTA. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над представительницей страны 404 Варварой Грачевой в четвертьфинале грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция):

«Что я думаю о победе в двух сетах? Да, отличный матч. Я думаю, что мы обе играли хорошо, хорошо подавали, поэтому я очень счастлива, что сыграла стабильно на протяжении всего поединка. Рада, что победила и прошла дальше, спасибо вам всем за поддержку, за хорошую атмосферу.

Что случилось при счете 4:1 во втором сете? Знаете, в голове столько всего происходит, я просто пыталась бороться дальше, снова доминировать на корте. В конце концов я вернулась на хороший уровень игры, смогла взять подачу при счете 4:4, этот гейм был очень важен. Да, я очень довольна своим уровнем.

Сегодня я провела отличный матч, но это не пик моих возможностей. Я бы хотела использовать его как фундамент, это не конец турнира, ещё мне нужно, я надеюсь, выиграть здесь пару матчей. Каждый раз я стараюсь показать все, на что способна. На этот раз все сложилось в мою пользу, но я должна ожидать, что какие-то дни будут тяжелее других».

В полуфинале соревнований Элина сыграет с Кларой Бюрель.

По теме:
Определены полуфиналистки турнира в Страсбурге. С кем сыграет Свитолина?
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Элина Свитолина – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Страсбург Элина Свитолина Варвара Грачева
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ДЕНИСОВ: «У УПЛ ТВ нет концепции, Setanta дает неплохую сумму»
Футбол | 25 мая 2023, 15:49 14
Александр ДЕНИСОВ: «У УПЛ ТВ нет концепции, Setanta дает неплохую сумму»
Александр ДЕНИСОВ: «У УПЛ ТВ нет концепции, Setanta дает неплохую сумму»

Специалист настроен скептично

Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
Футбол | 25 мая 2023, 04:01 1
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо

Все испортило полномасштабное вторжения рф на территорию Украины...

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 25.05.2023, 10:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Назначено новое время начала матча Кривбасс – Металлист
Футбол | 25.05.2023, 16:48
Назначено новое время начала матча Кривбасс – Металлист
Назначено новое время начала матча Кривбасс – Металлист
Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 25 мая
Теннис | 25.05.2023, 07:00
Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 25 мая
Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 25 мая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
24.05.2023, 15:58 38
Футбол
ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
24.05.2023, 14:11 9
Футбол
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
24.05.2023, 01:55 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
23.05.2023, 22:59 3
Хоккей
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
25.05.2023, 04:26 33
Футбол
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
24.05.2023, 08:13 13
Бокс
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
23.05.2023, 22:55
Хоккей
Свитолина без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Страсбурге
Свитолина без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Страсбурге
24.05.2023, 14:24 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности