СВИТОЛИНА: «Что случилось при 4:1 во 2-м сете? В голове столько всего...»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над представительницей страны 404 Варварой Грачевой в четвертьфинале грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция):

«Что я думаю о победе в двух сетах? Да, отличный матч. Я думаю, что мы обе играли хорошо, хорошо подавали, поэтому я очень счастлива, что сыграла стабильно на протяжении всего поединка. Рада, что победила и прошла дальше, спасибо вам всем за поддержку, за хорошую атмосферу.



Что случилось при счете 4:1 во втором сете? Знаете, в голове столько всего происходит, я просто пыталась бороться дальше, снова доминировать на корте. В конце концов я вернулась на хороший уровень игры, смогла взять подачу при счете 4:4, этот гейм был очень важен. Да, я очень довольна своим уровнем.

Сегодня я провела отличный матч, но это не пик моих возможностей. Я бы хотела использовать его как фундамент, это не конец турнира, ещё мне нужно, я надеюсь, выиграть здесь пару матчей. Каждый раз я стараюсь показать все, на что способна. На этот раз все сложилось в мою пользу, но я должна ожидать, что какие-то дни будут тяжелее других».

В полуфинале соревнований Элина сыграет с Кларой Бюрель.