Определены полуфиналистки турнира в Страсбурге. С кем сыграет Свитолина?
Элина встретится с француженкой Кларой Бюрель
В четверг, 25 мая, состоялись четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).
Украинская теннисистка Элина Свитолина на пути в полуфинал уверенно обыграла представительницу страны 404 Варвару Грачеву.
Следующая соперница украинки определилась в поединке Клара Бюрель (Франция, WTA 122) – Бернарда Пера (США, WTA 38). Француженка обыграла американку в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:4.
Элина и Клара уже играли между собой. В 2021 году Свитолина обыграла Бюрель в первом раунде турнира WTA 250 в Чикаго. Вскоре украинка выиграла эти соревнования.
В полуфинале в верхней части турнирной сетки Страсбурга сыграют Лорен Дэвис и Анна Блинкова.
WTA 250 Страсбург. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Анастасия Павлюченкова [WC] – Лорен Дэвис [7] – 6:1, 6:7 (2:7), 0:6
Анна Блинкова – Эмма Наварро – 6:4, 6:4
Нижняя часть сетки
Клара Бюрель – Бернарда Пера [7] – 6:2, 3:6, 6:4
Варвара Грачева [6] – Элина Свитолина [WC] – 3:6, 4:6
WTA 250 Страсбург. Пары 1/2 финала
Лорен Дэвис [7] – Анна Блинкова
Клара Бюрель – Элина Свитолина [WC]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист настроен скептично
Сергей Чоботенко перейдет в клуб из Житомира