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WTA
25 мая 2023, 20:55 |
1918
6

Определены полуфиналистки турнира в Страсбурге. С кем сыграет Свитолина?

Элина встретится с француженкой Кларой Бюрель

25 мая 2023, 20:55 |
1918
6
Определены полуфиналистки турнира в Страсбурге. С кем сыграет Свитолина?
WTA. Элина Свитолина

В четверг, 25 мая, состоялись четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

Украинская теннисистка Элина Свитолина на пути в полуфинал уверенно обыграла представительницу страны 404 Варвару Грачеву.

Следующая соперница украинки определилась в поединке Клара Бюрель (Франция, WTA 122) – Бернарда Пера (США, WTA 38). Француженка обыграла американку в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:4.

Элина и Клара уже играли между собой. В 2021 году Свитолина обыграла Бюрель в первом раунде турнира WTA 250 в Чикаго. Вскоре украинка выиграла эти соревнования.

В полуфинале в верхней части турнирной сетки Страсбурга сыграют Лорен Дэвис и Анна Блинкова.

WTA 250 Страсбург. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Анастасия Павлюченкова [WC] – Лорен Дэвис [7] – 6:1, 6:7 (2:7), 0:6
Анна Блинкова Эмма Наварро – 6:4, 6:4

Нижняя часть сетки

Клара Бюрель Бернарда Пера [7] – 6:2, 3:6, 6:4
Варвара Грачева [6] – Элина Свитолина [WC] – 3:6, 4:6

WTA 250 Страсбург. Пары 1/2 финала

Лорен Дэвис [7] – Анна Блинкова
Клара Бюрель – Элина Свитолина [WC]

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Stanislav Matusevych
Бюрель добре проводить цей турнір. Перемогла Кирстю, Канепі та Перу, що для неї дуже круто. Якщо Еліна зіграє хоча б відсотків на 70 від сьогоднішнього свого тенісу, то переможе. Але француженка - подразник значно менший від русні, тому не факт, що це вдасться.
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Олександр Радченко
Не обыграла Свитолина  Бюрель ,а снялась Бюрель через травму выиграв первый сет. 
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