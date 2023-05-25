Определены полуфиналистки турнира в Страсбурге. С кем сыграет Свитолина?

В четверг, 25 мая, состоялись четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

Украинская теннисистка Элина Свитолина на пути в полуфинал уверенно обыграла представительницу страны 404 Варвару Грачеву.

Следующая соперница украинки определилась в поединке Клара Бюрель (Франция, WTA 122) – Бернарда Пера (США, WTA 38). Француженка обыграла американку в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:4.

Элина и Клара уже играли между собой. В 2021 году Свитолина обыграла Бюрель в первом раунде турнира WTA 250 в Чикаго. Вскоре украинка выиграла эти соревнования.

В полуфинале в верхней части турнирной сетки Страсбурга сыграют Лорен Дэвис и Анна Блинкова.

WTA 250 Страсбург. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Анастасия Павлюченкова [WC] – Лорен Дэвис [7] – 6:1, 6:7 (2:7), 0:6

Анна Блинкова – Эмма Наварро – 6:4, 6:4

Нижняя часть сетки

Клара Бюрель – Бернарда Пера [7] – 6:2, 3:6, 6:4

Варвара Грачева [6] – Элина Свитолина [WC] – 3:6, 4:6

WTA 250 Страсбург. Пары 1/2 финала

Лорен Дэвис [7] – Анна Блинкова

Клара Бюрель – Элина Свитолина [WC]