ОФИЦИАЛЬНО. Брюгге и Яремчук получат нового главного тренера. Названо имя
Ронни Дейла возглавит бельгийский клуб перед началом сезона 2023/24
Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» официально объявил о том, что команда получит нового главного тренера перед стартом сезона 2023/24.
«Черно-синих» возглавит 47-летний норвежский специалист Ронни Дейла. Сейчас он является наставником «Стандарда».
Также Ронни Дейла ранее тренировал «Волеренгу», «Селтик» и «Нью-Йорк Сити». С двумя последними клубами он становился чемпионом своих стран.
Сейчас коучем «Брюгге» является Рик де Мил, который после отставки Скотта Паркера исполнял обязанности наставника команды. Бельгиец отработает с клубом до конца текущего сезона.
В составе «черно-синих» выступает украинский футболист Роман Яремчук. В сезоне 2022/23 на счету Яремчука 2 гола и 3 ассиста в 27 матчах за «Брюгге». В последний раз он забивал за команду 19 октября прошлого года.
Ronny Deila wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdcoach van Blauw-Zwart.— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 25, 2023
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