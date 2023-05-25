ОФИЦИАЛЬНО. Брюгге и Яремчук получат нового главного тренера. Названо имя

Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» официально объявил о том, что команда получит нового главного тренера перед стартом сезона 2023/24.

«Черно-синих» возглавит 47-летний норвежский специалист Ронни Дейла. Сейчас он является наставником «Стандарда».

Также Ронни Дейла ранее тренировал «Волеренгу», «Селтик» и «Нью-Йорк Сити». С двумя последними клубами он становился чемпионом своих стран.

Сейчас коучем «Брюгге» является Рик де Мил, который после отставки Скотта Паркера исполнял обязанности наставника команды. Бельгиец отработает с клубом до конца текущего сезона.

В составе «черно-синих» выступает украинский футболист Роман Яремчук. В сезоне 2022/23 на счету Яремчука 2 гола и 3 ассиста в 27 матчах за «Брюгге». В последний раз он забивал за команду 19 октября прошлого года.