Испания25 мая 2023, 16:31 |
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Ламела установил уникальное для аргентинских футболистов достижение
Вингер забил 10-й гол в Ла Лиге
25 мая 2023, 16:31 |
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Вчера «Севилья» в 26-м туре Ла Лиги сыграла вничью 1:1 с «Эльче». В составе «Севильи» своим 10-м за карьеру голом в Ла Лиге отличился Эрик Ламела.
Это позволило вингеру стать автором уникального достижения среди аргентинских футболистов. Он – первый аргентинец, который забил 10 и более голов в АПЛ, Серии А и Ла Лиге.
В 2011 – 2013 годах Ламела отличился 19 голами в Серии А в составе «Ромы», а в период с 2013 по 2021 годы забил 17 голов в АПЛ за «Тоттенхэм».
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