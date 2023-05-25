Ламела установил уникальное для аргентинских футболистов достижение

Вчера «Севилья» в 26-м туре Ла Лиги сыграла вничью 1:1 с «Эльче». В составе «Севильи» своим 10-м за карьеру голом в Ла Лиге отличился Эрик Ламела.

Это позволило вингеру стать автором уникального достижения среди аргентинских футболистов. Он – первый аргентинец, который забил 10 и более голов в АПЛ, Серии А и Ла Лиге.

В 2011 – 2013 годах Ламела отличился 19 голами в Серии А в составе «Ромы», а в период с 2013 по 2021 годы забил 17 голов в АПЛ за «Тоттенхэм».