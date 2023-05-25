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  4. Большое лето. Манчестер Юнайтед хочет подписать Кейна, Маунта и Райса
Англия
25 мая 2023, 16:50 |
323
4

Большое лето. Манчестер Юнайтед хочет подписать Кейна, Маунта и Райса

Хватит на всех денег?

25 мая 2023, 16:50 |
323
4
Большое лето. Манчестер Юнайтед хочет подписать Кейна, Маунта и Райса
Sky Sports. Маунт, Кейн, Райс

По информации Sky Sports, летом «Манчестер Юнайтед» намерен серьезно усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов.

Главной целью наставника Эрика тен Хага является центрфорвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Это тот тип нападающего, который необходим тренеру, поэтому клуб попробует оформить трансфер.

Кроме того, МЮ хочет подписать центрального хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса и атакующего хавбека «Челси» Мэйсона Маунта. Райс и Маунт открыты к уходу, но МЮ нужно будет выдержать серьезную конкуренцию. В частности, на Райса нацелен «Арсенал».

Реальность этих подписаний будет во многом зависеть от возможной продажи клуба. Сейчас за приобретение МЮ сражаются катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и британских миллиардер Джим Рэтклифф.

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Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Деклан Райс Мэйсон Маунт
Источник Sky Sports
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Комментарии 4
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BUROSTAVOK
Походу Арс в прелете с Райсом)МЮ больше денег даст,и не будет торговаться.(ОПЫТ С МУДРЫКОМ БУДЕТ ПРИМЕРОМ)А ВестХем за те деньги всю команду оновит,как Юве,когда Погбу в Мю продало)
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Gargantua
английский вектор?
с другой стороны все игроки очень достойного уровня и с точки зрения рекламы очень раскручены.
выглядит как грамотный менеджмент.
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