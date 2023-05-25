Большое лето. Манчестер Юнайтед хочет подписать Кейна, Маунта и Райса

По информации Sky Sports, летом «Манчестер Юнайтед» намерен серьезно усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов.

Главной целью наставника Эрика тен Хага является центрфорвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Это тот тип нападающего, который необходим тренеру, поэтому клуб попробует оформить трансфер.

Кроме того, МЮ хочет подписать центрального хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса и атакующего хавбека «Челси» Мэйсона Маунта. Райс и Маунт открыты к уходу, но МЮ нужно будет выдержать серьезную конкуренцию. В частности, на Райса нацелен «Арсенал».

Реальность этих подписаний будет во многом зависеть от возможной продажи клуба. Сейчас за приобретение МЮ сражаются катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и британских миллиардер Джим Рэтклифф.