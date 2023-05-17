Больше 5 миллиардов. Катарский шейх улучшил предложение о покупке МЮ

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани продолжает борьбу за возможность приобрести клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед».

По информации британских СМИ, Аль Тани еще улучшил и без того рекордное предложение о приобретении МЮ. Ранее сообщалось, что он дает около 5 миллиардов фунтов.

Аль Тани готов закрыть все долги, но хочет при этом заполучить 100% МЮ, тогда как нынешние владельцы, семья Глейзеров, не против сохранить определенную часть клуба.

Единственным конкурентом Аль Тани является британский миллиардер Джим Рэтклифф.