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  4. Больше 5 миллиардов. Катарский шейх улучшил предложение о покупке МЮ
Англия
17 мая 2023, 10:49 |
304
0

Больше 5 миллиардов. Катарский шейх улучшил предложение о покупке МЮ

Идет активная борьба за клуб

17 мая 2023, 10:49 |
304
0
Больше 5 миллиардов. Катарский шейх улучшил предложение о покупке МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани продолжает борьбу за возможность приобрести клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед».

По информации британских СМИ, Аль Тани еще улучшил и без того рекордное предложение о приобретении МЮ. Ранее сообщалось, что он дает около 5 миллиардов фунтов.

Аль Тани готов закрыть все долги, но хочет при этом заполучить 100% МЮ, тогда как нынешние владельцы, семья Глейзеров, не против сохранить определенную часть клуба.

Единственным конкурентом Аль Тани является британский миллиардер Джим Рэтклифф.

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Источник BBC
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