Больше 5 миллиардов. Катарский шейх улучшил предложение о покупке МЮ
Идет активная борьба за клуб
Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани продолжает борьбу за возможность приобрести клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед».
По информации британских СМИ, Аль Тани еще улучшил и без того рекордное предложение о приобретении МЮ. Ранее сообщалось, что он дает около 5 миллиардов фунтов.
Аль Тани готов закрыть все долги, но хочет при этом заполучить 100% МЮ, тогда как нынешние владельцы, семья Глейзеров, не против сохранить определенную часть клуба.
Единственным конкурентом Аль Тани является британский миллиардер Джим Рэтклифф.
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