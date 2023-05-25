Виталий ПОНОМАРЕВ: «Было больше борьбы, чем красивого футбола»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился впечатлениями от матча 28-го тура УПЛ против «Миная» (ничья 0:0):

«Первый тайм нам не удался. Не все удалось из того, что планировали. Во втором тайме сделали коррективы, и уже имели преимущество. На этом этапе красивого футбола не будет, потому что всем нужны очки, все стараются демонстрировать рациональный футбол. Поэтому больше борьбы, чем красивого футбола.

Считаю, что ничья - закономерный результат. В нашей ситуации отрицательный. Нам нужны очки, ведь мы идем в зоне переходных матчей. Но еще есть два поединка, ребята прогрессируют, понимают наши требования, однако таблица заставляет быть рациональными. Футболисты скованы и не могут показать все, на что способны».