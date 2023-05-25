Там, где в лидерах Заря

Когда-то один отечественный весьма именитый тренер во время интервью порекомендовал мне способ определения клуба, достойного чемпионства. Я что-то мямлил об объективности турнирной таблицы, а он, как-то высокомерно улыбнувшись (мол, что за наивный юноша!), порекомендовал составлять другую таблицу – междоусобиц среди первой пятерки, то есть среди команд, которые получают право играть в еврокубках.

На мой уточняющий вопрос он пояснил: «Как правило, между ними идет настоящая борьба, нет ее имитации и финансового поощрения за ее ведение или финансового (или любого другого) попустительства ее неведению». Я понял собеседника, однако тему развили впоследствии, после интервью, уже при выключенном диктофоне, под коньячок и сытную закуску и с моим обещанием не вдаваться в своей публикации в детали услышанного. С тех пор я регулярно составлял хотя бы для себя таблицы мини-турниров 5-ти первых команд разных чемпионатов. Результаты получал разнообразные, выводы также отличались (был у меня и скепсис относительно таких табличек, особенно когда в призерах в Украине ходили две команды из Донецка), но каждый турнир – это отдельная история. На финише этого сезона в украинской премьер-лиге вспомнил совет заметного представителя украинского тренерского сообщества. И получил достаточно интересные данные.

«Заря», хоть и ударила в грязь лицом в матче против «Шахтера» (куда и делись мощь, выносливость, несгибаемость, характерные для луганчан нынешней весной!), тем не менее, лидирует в этой табличке междоусобиц будущих полпредов Украины в еврокубках. Шансы удержаться на 1-й строчке этого символического мини-турнира у «Зари» есть (в случае ничьей между «Днепром-1» и «Шахтером», например), однако вполне вероятен и один шаг вниз. Тем не менее, первенство в этом состязании полностью в руках луганчан: выигрыш у «Александрии» – и они недостижимы в междусобойчиках лидеров чемпионата. Но в любом случае ниже 2-го места здесь (в отличие от турнирной таблицы всего чемпионата) они не опустятся. Умеет коуч «Зари» Патрик ван Леувен настроить команду на поединки с маститыми соперниками? Если бы не два крупных провала в матчах с «Днепром-1» (в начале чемпионата Украины) и «Шахтером» (в эпилоге турнира), то ответ можно было бы дать положительный. А так… Результаты лидерских разборок отдают некой многозначностью.

Вероятно, мало что уже может помешать «Шахтеру» выиграть текущий чемпионат Украины, а вот относительные неуспехи в матчах против команд, сопоставимых с ним по силе, вероятно, беспокоят болельщиков горняков. Очковое преимущество над конкурентами добыто в основном из-за удачной игры команды Игора Йовичевича с более скромными клубами. А с соседями по турнирке борьба шла с переменным успехом, или, если хотите, со многими переменными.

Киевляне проиграли всем основным конкурентам, кроме «Александрии», хотя бы однажды (а той же «Заре» и дважды), тем самым подчеркнув закономерность своего 4-го места (в обеих таблицах, что примечательно!). Александрийцы в известной степени научились ломать игру более опытных оппонентов, однако еще не могут самостоятельно командовать парадом: пока у представителей Кировоградщины ни одной победы в матчах против команд, стоящих выше в турнирной таблице.

Символический мини-турнир пяти первых команд текущего чемпионата Украины

Место Команда Игры Выигрыши Ничьи Проигрыши Разница мячей Очки 1 «Заря» (Луганск) 7 4 1 2 12:12 13 2 «Днепр-1» (Днепр) 7 3 2 2 12:7 11 3 «Шахтер» (Донецк) 7 2 4 1 13:9 10 4 «Динамо» (Киев) 8 3 1 4 13:13 10 5 «Александрия» 7 0 4 3 9:18 4

В конце концов, «Днепр-1», видимо, именно из-за неудачной игры во 2-м круге против соседей по турнирной таблице (поражения от киевлян и луганчан, ничья с александрийцами), лишил себя чемпионских амбиций. Хочется поставить в этот ряд и свежее поражение от «Ворсклы», идущей 6-й. Формально вроде бы это фиаско сюда не подходит, а вот ментально – вполне! В то же время отмечу, что подопечные Александра Кучера пропустили в лидерских междусобойчиках меньше всех. По крайней мере, пока, ведь, чтобы сформировать итоговую таблицу матчей между нашими европосланниками, нужно сыграть еще два матча: «Шахтер» – «Днепр-1» и «Александрия» – «Заря».

И всем без исключения нашим обладателям футбольных евровиз не хватает стабильности – вот что является актуальной проблемой. Да, нестабильность – тот фактор, который делает борьбу за места на пьедестале более зрелищной, однако обоснованные сомнения в конкурентоспособности украинских клубов на евроарене грядущей осенью терзают душу болельщику. Еще и сложная логистика из-за продолжающейся войны добавляется в пессимистическую корзину.

Да и роль болельщика сейчас, когда страна страдает от агрессии обезумевшего супостата, как-то сошла на нет. Без болельщика на трибунах и при минимальной телезрительской аудитории мало у кого получается учуять дух падали в том или ином очень уж компромиссном поединке, а тем более поднять шум по этому поводу. Как бы то ни было, а в очных матчах между соискателями футбольных евровиз взаправдашности все же, наверное, больше, чем в иных футбольных поединках на наших широтах. Был, вероятно, прав мой опытный собеседник. Впрочем, чемпионские (да и другие) медали все же дают не за успешные разборки с соседями по турнирке, а за более стабильную по сравнению с конкурентами поступь на протяжении всего турнира. Поэтому, какие бы симпатии мы ни выказывали игре «Зари» под руководством Патрика ван Леувена, место на высшей ступени пьедестала получит не победитель символического мини-турнира пяти лучших, а тот, кто наберет больше всех очков в целом. Хотя и нельзя не отдать должное луганчанам по крайней мере за длительное лидерство в междоусобной гонке грандов.

Алексей РЫЖКОВ