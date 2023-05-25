Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Там, где в лидерах Заря
Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 15:38 |
696
0

Там, где в лидерах Заря

Блогер Sport.ua изучил результаты междусобойчиков лидеров УПЛ в текущем чемпионате

25 мая 2023, 15:38 |
696
0
Там, где в лидерах Заря
ФК Заря

Когда-то один отечественный весьма именитый тренер во время интервью порекомендовал мне способ определения клуба, достойного чемпионства. Я что-то мямлил об объективности турнирной таблицы, а он, как-то высокомерно улыбнувшись (мол, что за наивный юноша!), порекомендовал составлять другую таблицу – междоусобиц среди первой пятерки, то есть среди команд, которые получают право играть в еврокубках.

На мой уточняющий вопрос он пояснил: «Как правило, между ними идет настоящая борьба, нет ее имитации и финансового поощрения за ее ведение или финансового (или любого другого) попустительства ее неведению». Я понял собеседника, однако тему развили впоследствии, после интервью, уже при выключенном диктофоне, под коньячок и сытную закуску и с моим обещанием не вдаваться в своей публикации в детали услышанного. С тех пор я регулярно составлял хотя бы для себя таблицы мини-турниров 5-ти первых команд разных чемпионатов. Результаты получал разнообразные, выводы также отличались (был у меня и скепсис относительно таких табличек, особенно когда в призерах в Украине ходили две команды из Донецка), но каждый турнир – это отдельная история. На финише этого сезона в украинской премьер-лиге вспомнил совет заметного представителя украинского тренерского сообщества. И получил достаточно интересные данные.

«Заря», хоть и ударила в грязь лицом в матче против «Шахтера» (куда и делись мощь, выносливость, несгибаемость, характерные для луганчан нынешней весной!), тем не менее, лидирует в этой табличке междоусобиц будущих полпредов Украины в еврокубках. Шансы удержаться на 1-й строчке этого символического мини-турнира у «Зари» есть (в случае ничьей между «Днепром-1» и «Шахтером», например), однако вполне вероятен и один шаг вниз. Тем не менее, первенство в этом состязании полностью в руках луганчан: выигрыш у «Александрии» – и они недостижимы в междусобойчиках лидеров чемпионата. Но в любом случае ниже 2-го места здесь (в отличие от турнирной таблицы всего чемпионата) они не опустятся. Умеет коуч «Зари» Патрик ван Леувен настроить команду на поединки с маститыми соперниками? Если бы не два крупных провала в матчах с «Днепром-1» (в начале чемпионата Украины) и «Шахтером» (в эпилоге турнира), то ответ можно было бы дать положительный. А так… Результаты лидерских разборок отдают некой многозначностью.

Вероятно, мало что уже может помешать «Шахтеру» выиграть текущий чемпионат Украины, а вот относительные неуспехи в матчах против команд, сопоставимых с ним по силе, вероятно, беспокоят болельщиков горняков. Очковое преимущество над конкурентами добыто в основном из-за удачной игры команды Игора Йовичевича с более скромными клубами. А с соседями по турнирке борьба шла с переменным успехом, или, если хотите, со многими переменными.

Киевляне проиграли всем основным конкурентам, кроме «Александрии», хотя бы однажды (а той же «Заре» и дважды), тем самым подчеркнув закономерность своего 4-го места (в обеих таблицах, что примечательно!). Александрийцы в известной степени научились ломать игру более опытных оппонентов, однако еще не могут самостоятельно командовать парадом: пока у представителей Кировоградщины ни одной победы в матчах против команд, стоящих выше в турнирной таблице.

Символический мини-турнир пяти первых команд текущего чемпионата Украины

Место

Команда

Игры

Выигрыши

Ничьи

Проигрыши

Разница мячей

Очки

1

«Заря» (Луганск)

7

4

1

2

12:12

13

2

«Днепр-1» (Днепр)

7

3

2

2

12:7

11

3

«Шахтер» (Донецк)

7

2

4

1

13:9

10

4

«Динамо» (Киев)

8

3

1

4

13:13

10

5

«Александрия»

7

0

4

3

9:18

4

В конце концов, «Днепр-1», видимо, именно из-за неудачной игры во 2-м круге против соседей по турнирной таблице (поражения от киевлян и луганчан, ничья с александрийцами), лишил себя чемпионских амбиций. Хочется поставить в этот ряд и свежее поражение от «Ворсклы», идущей 6-й. Формально вроде бы это фиаско сюда не подходит, а вот ментально – вполне! В то же время отмечу, что подопечные Александра Кучера пропустили в лидерских междусобойчиках меньше всех. По крайней мере, пока, ведь, чтобы сформировать итоговую таблицу матчей между нашими европосланниками, нужно сыграть еще два матча: «Шахтер» – «Днепр-1» и «Александрия» – «Заря».

И всем без исключения нашим обладателям футбольных евровиз не хватает стабильности – вот что является актуальной проблемой. Да, нестабильность – тот фактор, который делает борьбу за места на пьедестале более зрелищной, однако обоснованные сомнения в конкурентоспособности украинских клубов на евроарене грядущей осенью терзают душу болельщику. Еще и сложная логистика из-за продолжающейся войны добавляется в пессимистическую корзину.

Да и роль болельщика сейчас, когда страна страдает от агрессии обезумевшего супостата, как-то сошла на нет. Без болельщика на трибунах и при минимальной телезрительской аудитории мало у кого получается учуять дух падали в том или ином очень уж компромиссном поединке, а тем более поднять шум по этому поводу. Как бы то ни было, а в очных матчах между соискателями футбольных евровиз взаправдашности все же, наверное, больше, чем в иных футбольных поединках на наших широтах. Был, вероятно, прав мой опытный собеседник. Впрочем, чемпионские (да и другие) медали все же дают не за успешные разборки с соседями по турнирке, а за более стабильную по сравнению с конкурентами поступь на протяжении всего турнира. Поэтому, какие бы симпатии мы ни выказывали игре «Зари» под руководством Патрика ван Леувена, место на высшей ступени пьедестала получит не победитель символического мини-турнира пяти лучших, а тот, кто наберет больше всех очков в целом. Хотя и нельзя не отдать должное луганчанам по крайней мере за длительное лидерство в междоусобной гонке грандов.

Алексей РЫЖКОВ

По теме:
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Ничья с Днепром-1? Я не умею играть на ничью»
Экс-защитник Динамо объявил о завершении карьеры
Заря планирует вернуть Алефиренко из аренды в Черноморце
выбор редакции Заря Луганск Шахтер Донецк Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
Футбол | 25 мая 2023, 04:01 1
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо

Все испортило полномасштабное вторжения рф на территорию Украины...

ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
Футбол | 25 мая 2023, 04:26 28
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия

Игорь Литовка, у которого четкая позиция, попытался оправдать свою супругу

Днепр-1 показал подборку всех спорных моментов матча с Ворсклой
Футбол | 25.05.2023, 09:30
Днепр-1 показал подборку всех спорных моментов матча с Ворсклой
Днепр-1 показал подборку всех спорных моментов матча с Ворсклой
Без голов, но с очками: Минай и Рух сыграли в безголевую ничью
Футбол | 25.05.2023, 14:52
Без голов, но с очками: Минай и Рух сыграли в безголевую ничью
Без голов, но с очками: Минай и Рух сыграли в безголевую ничью
Де Дзерби вышел в Лигу Европы. Брайтон сумел сыграть вничью с Ман Сити
Футбол | 24.05.2023, 23:59
Де Дзерби вышел в Лигу Европы. Брайтон сумел сыграть вничью с Ман Сити
Де Дзерби вышел в Лигу Европы. Брайтон сумел сыграть вничью с Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Страсбурге
Свитолина без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Страсбурге
24.05.2023, 14:24 3
Теннис
5 вариантов для Ломаченко
5 вариантов для Ломаченко
24.05.2023, 08:37 41
Бокс
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
24.05.2023, 20:35 12
Футбол
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
24.05.2023, 14:50 31
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
25.05.2023, 10:00 4
Хоккей
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Линарес и Лопес сильнее Хейни»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Линарес и Лопес сильнее Хейни»
23.05.2023, 17:50 7
Бокс
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
24.05.2023, 15:01 63
Футбол
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
24.05.2023, 01:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности