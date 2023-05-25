Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 13:52 | Обновлено 25 мая 2023, 14:41
113
0

Ингулец – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы команд

25 мая в 14:00 состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги

25 мая 2023, 13:52 | Обновлено 25 мая 2023, 14:41
113
0
Ингулец – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы команд
ФК Металлист 1925

В четверг, 25 мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ингулец» Петрово и харьковский «Металлист 1925».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Ингулец – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы команд

По теме:
Минай – Рух – 0:0. Безголевая битва в Закарпатье. Видеообзор матча
Ничья, кот и утка. Ингулец в Петрово не дожал Металлист 1925
Позиционные горожане и неуверенные моряки. Черноморец обыграл Львов
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Металлист 1925 Ингулец - Металлист 1925 стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
Футбол | 25 мая 2023, 04:26 28
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия

Игорь Литовка, у которого четкая позиция, попытался оправдать свою супругу

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В Украине слабые комментаторы. Я не могу их слушать»
Футбол | 25 мая 2023, 11:20 18
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В Украине слабые комментаторы. Я не могу их слушать»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В Украине слабые комментаторы. Я не могу их слушать»

Известный тренер объяснил, как должен работать хороший комментатор

Де Дзерби вышел в Лигу Европы. Брайтон сумел сыграть вничью с Ман Сити
Футбол | 24.05.2023, 23:59
Де Дзерби вышел в Лигу Европы. Брайтон сумел сыграть вничью с Ман Сити
Де Дзерби вышел в Лигу Европы. Брайтон сумел сыграть вничью с Ман Сити
Там, где в лидерах Заря
Футбол | 25.05.2023, 15:38
Там, где в лидерах Заря
Там, где в лидерах Заря
Усиление для УПЛ. Полесье подписало игрока, который был в Динамо и Шахтере
Футбол | 25.05.2023, 02:15
Усиление для УПЛ. Полесье подписало игрока, который был в Динамо и Шахтере
Усиление для УПЛ. Полесье подписало игрока, который был в Динамо и Шахтере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
23.05.2023, 22:55
Хоккей
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
23.05.2023, 19:03 1
Хоккей
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
24.05.2023, 18:57 82
Футбол
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
24.05.2023, 14:50 31
Футбол
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
24.05.2023, 20:35 12
Футбол
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
24.05.2023, 01:55 1
Футбол
Промоутер: «Вопрос, почему бой американца и украинца судят три американца»
Промоутер: «Вопрос, почему бой американца и украинца судят три американца»
24.05.2023, 17:11 8
Бокс
5 вариантов для Ломаченко
5 вариантов для Ломаченко
24.05.2023, 08:37 41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности