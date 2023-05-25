В четверг, 25 мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ингулец» Петрово и харьковский «Металлист 1925».

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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Ингулец – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы команд