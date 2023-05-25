Украина. Премьер лига25 мая 2023, 13:52 | Обновлено 25 мая 2023, 14:41
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Ингулец – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы команд
25 мая в 14:00 состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги
25 мая 2023, 13:52 | Обновлено 25 мая 2023, 14:41
113
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В четверг, 25 мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ингулец» Петрово и харьковский «Металлист 1925».
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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Ингулец – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы команд
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