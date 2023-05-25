Кривбасс – Металлист. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 25 мая «Кривбасс» в 28-м туре УПЛ примет «Металлист». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Семотюк, Капич, Хомченовский, Дебелко, Лунев, Соса

«Металлист»: Ермолов, Порох, Коррал, Николишин, Влага, Ралюченко, Демченко, Чидомере, Рязанцев, Наумец, Прядун