Украина. Премьер лига25 мая 2023, 14:21 |
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Кривбасс – Металлист. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 28-м туре УПЛ
25 мая 2023, 14:21 |
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Сегодня, 25 мая «Кривбасс» в 28-м туре УПЛ примет «Металлист». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Семотюк, Капич, Хомченовский, Дебелко, Лунев, Соса
«Металлист»: Ермолов, Порох, Коррал, Николишин, Влага, Ралюченко, Демченко, Чидомере, Рязанцев, Наумец, Прядун
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