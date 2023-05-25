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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 12:50 | Обновлено 25 мая 2023, 14:07
101
0

Минай – Рух. Стали известны стартовые составы команд

25 мая в 13:00 состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги

25 мая 2023, 12:50 | Обновлено 25 мая 2023, 14:07
101
0
Минай – Рух. Стали известны стартовые составы команд
ФК Минай

В четверг, 25 мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Минай» и львовский Рух». Игра пройдет на стадионе «Минай».

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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Минай – Рух. Стали известны стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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