Украина. Премьер лига25 мая 2023, 12:50 | Обновлено 25 мая 2023, 14:07
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Минай – Рух. Стали известны стартовые составы команд
25 мая в 13:00 состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги
25 мая 2023, 12:50 | Обновлено 25 мая 2023, 14:07
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В четверг, 25 мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Минай» и львовский Рух». Игра пройдет на стадионе «Минай».
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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
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Минай – Рух. Стали известны стартовые составы команд
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