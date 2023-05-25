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Чемпионат Украины
Кремень-2
25.05.2023 13:00 – 82 0 : 2
Металлург-2 Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
25 мая 2023, 13:20 | Обновлено 25 мая 2023, 13:29
68
0

Кремень-2 – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 мая в 13:00 видеотрансляцию матча 18-го тура Второй лиги

25 мая 2023, 13:20 | Обновлено 25 мая 2023, 13:29
68
0
Кремень-2 – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

25 мая проходит поединок 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Вторая лига. 18-й тур, 25 мая

13:00 Кремень-2 Кременчуг – Металлург-2 Запорожье

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Источник Sport.ua
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