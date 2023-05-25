25.05.2023 13:00 – 82’ 0 : 2
Украина. Вторая лига25 мая 2023, 13:20 | Обновлено 25 мая 2023, 13:29
68
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Кремень-2 – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 мая в 13:00 видеотрансляцию матча 18-го тура Второй лиги
25 мая 2023, 13:20 | Обновлено 25 мая 2023, 13:29
68
0
25 мая проходит поединок 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Вторая лига. 18-й тур, 25 мая
13:00 Кремень-2 Кременчуг – Металлург-2 Запорожье
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