Заря планирует вернуть Алефиренко из аренды в Черноморце
Луганский клуб хочет в дальнейшем выгодно продать нападающего
«Заря» планирует вернуть нападающего Даниила Алефиренко из аренды в «Черноморце».
Приоритетом луганского клуба является дальнейшая продажа 23-летнего футболиста. Игроком всерьез интересуется один из клубов соседней европейской страны, который в следующем сезоне точно будет выступать в Лиге чемпионов.
Напомним, арендное соглашение между «Зарей» и «Черноморцем» рассчитано до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Алефиренко сыграл 16 матчей в рамках чемпионата Украины, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.
«Заря» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Черноморец» находится на десятой позиции.
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