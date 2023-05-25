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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 12:58 | Обновлено 25 мая 2023, 14:04
462
1

Заря планирует вернуть Алефиренко из аренды в Черноморце

Луганский клуб хочет в дальнейшем выгодно продать нападающего

25 мая 2023, 12:58 | Обновлено 25 мая 2023, 14:04
462
1
Заря планирует вернуть Алефиренко из аренды в Черноморце
ФК Черноморец. Даниил Алефиренко

«Заря» планирует вернуть нападающего Даниила Алефиренко из аренды в «Черноморце».

Приоритетом луганского клуба является дальнейшая продажа 23-летнего футболиста. Игроком всерьез интересуется один из клубов соседней европейской страны, который в следующем сезоне точно будет выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, арендное соглашение между «Зарей» и «Черноморцем» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Алефиренко сыграл 16 матчей в рамках чемпионата Украины, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

«Заря» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Черноморец» находится на десятой позиции.

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Источник Sportarena
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Springfield
Какая то работорговля.  Вернуть из наймов, что бы выгодно продать. И потом притащить к нам иранского шахеда-интернационалиста.)
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