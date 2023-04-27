Украина. Премьер лига27 апреля 2023, 10:30 | Обновлено 27 апреля 2023, 10:58
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Владимир ГЕНИНСОН: «В контракте Алефиренко нет прямого запрета»
Вице-президент «Черноморца» дал разъяснение по поводу Алефиренко
27 апреля 2023, 10:30 | Обновлено 27 апреля 2023, 10:58
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Вице-президент одесского «Черноморца» Владимир Генинсон дал разъяснения по поводу Даниила Алефиренко, арендованного у луганской «Зари».
«Контракт составлен таким образом, что в нем нет прямого запрета, а за выход игрока на поле против своего клуба предусмотрен штраф. Это значит, что Алефиренко пропустит игру с «Зарей» из-за дисквалификации и имеет полное право играть в матче против «Колоса», - сказал Генинсон.
Матч «Заря» – «Черноморец» состоится в субботу, 29 апреля. Начало в 13:00 по Киеву.
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Генинсон поговори с Геллером и купите Алефиренко вы же друзья договоритесь
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