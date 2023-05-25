Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это был хороший сезон для Милана»
Легендарный форвард – о своем бывшем клубе
Легендарный экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко оценил выступления команды Стефано Пиоли в нынешнем сезоне:
«Трудно признавать, но «Интер» победил заслуженно. Несмотря на многие трудности, это был действительно хороший сезон для «Милана», им удалось дойти до полуфинала Лиги чемпионов, они до сих пор претендуют на четвертое место в чемпионате.
Леау? Он важный игрок. Будем надеяться, что он останется. Я читал слова Паоло Мальдини, что он останется. Рафаэл может вырасти в еще лучшего игрока.
Летние трансферы команды? Я очень хорошо знаю Паоло, он сделает все, чтобы усилить команду вместе с Массарой. Вы должны верить в них».
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