Шахтер одержал 80-ю крупную победу в гостях

Обыграв «Зарю» на ее поле со счетом 3:0, «Шахтер» отпраздновал 80-ю крупную гостевую викторию в чемпионатах Украины. Больше разгромов хозяевам нанесло только «Динамо» – 89. С разницей в три и более мяча горняки выигрывали на выезде у 26 клубов. Чаще других у «Зари» – 9 раз, запорожского «Металлурга» – 8, «Черноморца» – 6 и «Ворсклы» – 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные гостевые победы «Шахтера» в чемпионатах Украины