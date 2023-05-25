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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 12:13 | Обновлено 25 мая 2023, 12:16
99
0

Шахтер одержал 80-ю крупную победу в гостях

Больше разгромов хозяевам нанесло только «Динамо»

25 мая 2023, 12:13 | Обновлено 25 мая 2023, 12:16
99
0
Шахтер одержал 80-ю крупную победу в гостях
ФК Шахтер

Обыграв «Зарю» на ее поле со счетом 3:0, «Шахтер» отпраздновал 80-ю крупную гостевую викторию в чемпионатах Украины. Больше разгромов хозяевам нанесло только «Динамо» – 89. С разницей в три и более мяча горняки выигрывали на выезде у 26 клубов. Чаще других у «Зари» – 9 раз, запорожского «Металлурга» – 8, «Черноморца» – 6 и «Ворсклы» – 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные гостевые победы «Шахтера» в чемпионатах Украины

КП

Дата

Соперник

Счет

Тренер «Шахтера»

1-я

08.04.1992

Темп

4:0

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

10-я

16.09.1998

Нива Т

3:0

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

20-я

15.06.2001

Нива Т

7:0

Виктор ПРОКОПЕНКО

30-я

18.11.2006

Металлург З

3:0

Мирча ЛУЧЕСКУ

40-я

06.08.2012

Волынь

4:0

Мирча ЛУЧЕСКУ

50-я

09.05.2015

Говерла

7:3

Мирча ЛУЧЕСКУ

60-я

18.07.2017

Ворскла

3:0

Паулу ФОНСЕКА

70-я

19.10.2019

Карпаты

3:0

Луиш КАШТРУ

80-я

24.05.2023

Заря

3:0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

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Источник Sport.ua
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