Шахтер одержал 80-ю крупную победу в гостях
Больше разгромов хозяевам нанесло только «Динамо»
Обыграв «Зарю» на ее поле со счетом 3:0, «Шахтер» отпраздновал 80-ю крупную гостевую викторию в чемпионатах Украины. Больше разгромов хозяевам нанесло только «Динамо» – 89. С разницей в три и более мяча горняки выигрывали на выезде у 26 клубов. Чаще других у «Зари» – 9 раз, запорожского «Металлурга» – 8, «Черноморца» – 6 и «Ворсклы» – 5.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные крупные гостевые победы «Шахтера» в чемпионатах Украины
|
КП
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер «Шахтера»
|
1-я
|
08.04.1992
|
Темп
|
4:0
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
10-я
|
16.09.1998
|
Нива Т
|
3:0
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
20-я
|
15.06.2001
|
Нива Т
|
7:0
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
30-я
|
18.11.2006
|
Металлург З
|
3:0
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
40-я
|
06.08.2012
|
Волынь
|
4:0
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
50-я
|
09.05.2015
|
Говерла
|
7:3
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
60-я
|
18.07.2017
|
Ворскла
|
3:0
|
Паулу ФОНСЕКА
|
70-я
|
19.10.2019
|
Карпаты
|
3:0
|
Луиш КАШТРУ
|
80-я
|
24.05.2023
|
Заря
|
3:0
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
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