Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 мая 2023, 12:15 | Обновлено 25 мая 2023, 12:16
415
0

Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Ролан Гаррос

25 мая 2023, 12:15 | Обновлено 25 мая 2023, 12:16
415
0
Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

В финальном раунде отбора украинка сразится против Грет Миннен из Бельгии (№119 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №7 после матча Албот – Уго Карабельи. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли дважды, счет равный.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 25 мая
ВИДЕО. Костюк потренировалась на кортах Парижа с 2-кратным финалистом РГ
Ястремская пробилась в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Грет Миннен Даяна Ястремская смотреть онлайн Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вместе со Свитолиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Страсбурге
Теннис | 25 мая 2023, 03:15 0
Вместе со Свитолиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Страсбурге
Вместе со Свитолиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Страсбурге

Элина в третьем раунде соревнований сыграет с Варварой Грачевой

Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
Футбол | 24 мая 2023, 15:58 37
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»

Наставник недоволен судейством

На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
Футбол | 24.05.2023, 15:01
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Металлист
Футбол | 25.05.2023, 07:05
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Металлист
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Металлист
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
Футбол | 25.05.2023, 04:26
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
24.05.2023, 01:55 1
Футбол
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
23.05.2023, 19:03 1
Хоккей
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
23.05.2023, 23:32 7
Футбол
ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
24.05.2023, 14:11 9
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
23.05.2023, 10:43 31
Бокс
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – больной неудачник»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – больной неудачник»
24.05.2023, 20:08 9
Бокс
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
24.05.2023, 08:13 13
Бокс
УПЛ получила полноправного руководителя
УПЛ получила полноправного руководителя
23.05.2023, 14:36 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности