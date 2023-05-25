Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Ролан Гаррос
25 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В финальном раунде отбора украинка сразится против Грет Миннен из Бельгии (№119 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №7 после матча Албот – Уго Карабельи. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
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Ранее девушки играли дважды, счет равный.
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