Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

В финальном раунде отбора украинка сразится против Грет Миннен из Бельгии (№119 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №7 после матча Албот – Уго Карабельи. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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Ранее девушки играли дважды, счет равный.

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