Шахтер один рекорд УПЛ побил, другой – повторил

«Шахтер» одержал 18-ю крупную победу над «Зарей». Тем самым горняки повторили свой же рекорд чемпионатов Украины, установленный в матчах с «Карпатами». 11 разгромов дончане отпраздновали с Мирчей Луческу, по 2 – с Валерием Яремченко и Паулу Фонсекой, по 1 – с Валерием Рудаковым, Роберто Де Дзерби и Игором Йовичевичем.

Между тем, 9-й раз выиграв у луганчан с крупным счетом на их поле, оранжево-черные превзошли свой рекорд УПЛ, который они установили в гостевых баталиях с запорожским «Металлургом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, нанесшие наибольшее количество разгромов одному сопернику

КП Клуб Соперник Первая Счет Последняя Счет 18 Шахтер Карпаты 07.11.1993 3:0 (д) 02.11.2019 3:0 (г) 18 Шахтер Заря 14.11.1993 4:0 (г) 24.05.2023 3:0 (г) 17 Шахтер Черноморец 13.06.1993 4:1 (д) 21.08.2021 3:0 (г) 15 Шахтер Мариуполь 09.07.1997 5:0 (г) 18.09.2021 5:0 (д) 14 Шахтер Ворскла 11.06.1997 4:0 (д) 27.09.2019 4:0 (д) 14 Динамо Ворскла 08.08.1997 4:1 (г) 01.05.2021 5:1 (г) 13 Динамо Металлург З 11.04.1993 4:1 (д) 04.12.2015 6:0 (г) 12 Шахтер Металлург З 08.08.1993 3:0 (г) 30.11.2014 4:0 (г) 12 Шахтер Арсенал/ЦСКА 26.10.1996 3:0 (д) 27.10.2018 3:0 (г) 12 Динамо Черноморец 06.05.1996 3:0 (д) 06.11.2022 3:0 (г)

Клубы, нанесшие наибольшее количество разгромов одному сопернику в гостях