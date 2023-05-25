Шахтер один рекорд УПЛ побил, другой – повторил
Горняки 18-й раз выиграли у «Зари» с крупным счетом, в том числе 9-й – в гостях
«Шахтер» одержал 18-ю крупную победу над «Зарей». Тем самым горняки повторили свой же рекорд чемпионатов Украины, установленный в матчах с «Карпатами». 11 разгромов дончане отпраздновали с Мирчей Луческу, по 2 – с Валерием Яремченко и Паулу Фонсекой, по 1 – с Валерием Рудаковым, Роберто Де Дзерби и Игором Йовичевичем.
Между тем, 9-й раз выиграв у луганчан с крупным счетом на их поле, оранжево-черные превзошли свой рекорд УПЛ, который они установили в гостевых баталиях с запорожским «Металлургом».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, нанесшие наибольшее количество разгромов одному сопернику
|
КП
|
Клуб
|
Соперник
|
Первая
|
Счет
|
Последняя
|
Счет
|
18
|
Шахтер
|
Карпаты
|
07.11.1993
|
3:0 (д)
|
02.11.2019
|
3:0 (г)
|
18
|
Шахтер
|
Заря
|
14.11.1993
|
4:0 (г)
|
24.05.2023
|
3:0 (г)
|
17
|
Шахтер
|
Черноморец
|
13.06.1993
|
4:1 (д)
|
21.08.2021
|
3:0 (г)
|
15
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
09.07.1997
|
5:0 (г)
|
18.09.2021
|
5:0 (д)
|
14
|
Шахтер
|
Ворскла
|
11.06.1997
|
4:0 (д)
|
27.09.2019
|
4:0 (д)
|
14
|
Динамо
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
4:1 (г)
|
01.05.2021
|
5:1 (г)
|
13
|
Динамо
|
Металлург З
|
11.04.1993
|
4:1 (д)
|
04.12.2015
|
6:0 (г)
|
12
|
Шахтер
|
Металлург З
|
08.08.1993
|
3:0 (г)
|
30.11.2014
|
4:0 (г)
|
12
|
Шахтер
|
Арсенал/ЦСКА
|
26.10.1996
|
3:0 (д)
|
27.10.2018
|
3:0 (г)
|
12
|
Динамо
|
Черноморец
|
06.05.1996
|
3:0 (д)
|
06.11.2022
|
3:0 (г)
Клубы, нанесшие наибольшее количество разгромов одному сопернику в гостях
|
КП
|
Клуб
|
Соперник
|
Первая
|
Счет
|
Последняя
|
Счет
|
9
|
Шахтер
|
Заря
|
14.11.1993
|
4:0
|
24.05.2023
|
3:0
|
8
|
Шахтер
|
Металлург З
|
08.08.1993
|
3:0
|
30.11.2014
|
4:0
|
7
|
Динамо
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
4:1
|
01.05.2021
|
5:1
|
6
|
Динамо
|
Металлург З
|
20.11.1997
|
5:1
|
04.12.2015
|
6:0
|
6
|
Шахтер
|
Черноморец
|
25.03.2000
|
3:0
|
21.08.2021
|
3:0
|
5
|
Динамо
|
Арсенал/ЦСКА
|
27.05.1999
|
4:0
|
23.04.2011
|
3:0
|
5
|
Динамо
|
Металлург Д
|
12.04.1999
|
4:1
|
10.05.2015
|
6:0
|
5
|
Шахтер
|
Ворскла
|
18.07.1997
|
3:0
|
09.03.2018
|
3:0
|
5
|
Динамо
|
Черноморец
|
02.11.2002
|
4:1
|
06.11.2022
|
3:0
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