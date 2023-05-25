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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 11:51 | Обновлено 25 мая 2023, 12:09
441
0

Шахтер один рекорд УПЛ побил, другой – повторил

Горняки 18-й раз выиграли у «Зари» с крупным счетом, в том числе 9-й – в гостях

25 мая 2023, 11:51 | Обновлено 25 мая 2023, 12:09
441
0
Шахтер один рекорд УПЛ побил, другой – повторил
ФК Шахтер

«Шахтер» одержал 18-ю крупную победу над «Зарей». Тем самым горняки повторили свой же рекорд чемпионатов Украины, установленный в матчах с «Карпатами». 11 разгромов дончане отпраздновали с Мирчей Луческу, по 2 – с Валерием Яремченко и Паулу Фонсекой, по 1 – с Валерием Рудаковым, Роберто Де Дзерби и Игором Йовичевичем.

Между тем, 9-й раз выиграв у луганчан с крупным счетом на их поле, оранжево-черные превзошли свой рекорд УПЛ, который они установили в гостевых баталиях с запорожским «Металлургом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, нанесшие наибольшее количество разгромов одному сопернику

КП

Клуб

Соперник

Первая

Счет

Последняя

Счет

18

Шахтер

Карпаты

07.11.1993

3:0 (д)

02.11.2019

3:0 (г)

18

Шахтер

Заря

14.11.1993

4:0 (г)

24.05.2023

3:0 (г)

17

Шахтер

Черноморец

13.06.1993

4:1 (д)

21.08.2021

3:0 (г)

15

Шахтер

Мариуполь

09.07.1997

5:0 (г)

18.09.2021

5:0 (д)

14

Шахтер

Ворскла

11.06.1997

4:0 (д)

27.09.2019

4:0 (д)

14

Динамо

Ворскла

08.08.1997

4:1 (г)

01.05.2021

5:1 (г)

13

Динамо

Металлург З

11.04.1993

4:1 (д)

04.12.2015

6:0 (г)

12

Шахтер

Металлург З

08.08.1993

3:0 (г)

30.11.2014

4:0 (г)

12

Шахтер

Арсенал/ЦСКА

26.10.1996

3:0 (д)

27.10.2018

3:0 (г)

12

Динамо

Черноморец

06.05.1996

3:0 (д)

06.11.2022

3:0 (г)

Клубы, нанесшие наибольшее количество разгромов одному сопернику в гостях

КП

Клуб

Соперник

Первая

Счет

Последняя

Счет

9

Шахтер

Заря

14.11.1993

4:0

24.05.2023

3:0

8

Шахтер

Металлург З

08.08.1993

3:0

30.11.2014

4:0

7

Динамо

Ворскла

08.08.1997

4:1

01.05.2021

5:1

6

Динамо

Металлург З

20.11.1997

5:1

04.12.2015

6:0

6

Шахтер

Черноморец

25.03.2000

3:0

21.08.2021

3:0

5

Динамо

Арсенал/ЦСКА

27.05.1999

4:0

23.04.2011

3:0

5

Динамо

Металлург Д

12.04.1999

4:1

10.05.2015

6:0

5

Шахтер

Ворскла

18.07.1997

3:0

09.03.2018

3:0

5

Динамо

Черноморец

02.11.2002

4:1

06.11.2022

3:0
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Источник Sport.ua
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