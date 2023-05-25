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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 11:44 | Обновлено 25 мая 2023, 12:36
842
8

ЛЕОНЕНКО: «Шахтер станет чемпионом не благодаря Йовичевичу, а вопреки»

Футбольный эксперт – о победе «горняков» над «Зарей»

25 мая 2023, 11:44 | Обновлено 25 мая 2023, 12:36
842
8
ЛЕОНЕНКО: «Шахтер станет чемпионом не благодаря Йовичевичу, а вопреки»
ФК Шахтер Донецк

Экс-нападающий «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над луганской «Зарей» (3:0) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

«Во-первых, «Заря» просто перегорела, а во-вторых, нужно сказать «спасибо» Снурницину, который получил красную и подвел команду. Как говорил Рыкун: «Если не хочешь играть, то просто заменись» (смеется, – прим.).

У «Шахтера» получилось поздравить своих болельщиков с годовщиной основания клуба, ничего не дав создать «Заре» у своих ворот, кроме момента Имерекова, когда он головой пробивал после стандарта.

Игроки «Зари» сами себе создавали проблемы, у них было много обрезок и брака. Луганская команда сама заставляла бежать «Шахтер» вперед.

Я «Шахтер» уже давно поздравил, еще в начале сезона сказал, что они станут чемпионами. И это не благодаря Йовичевичу, а, скорее, вопреки. Скажу честно, мне не нравится, как играет «Шахтер» – они ходят пешком. Но даже при плохой игре, донецкая команда набирает свои очки благодаря индивидуальному мастерству.

Де Дзерби мне импонировал намного больше, чем Йовичевич. Он импровизировал, постоянно бегал и переживал. Итальянец раскрыл того же Мудрика, хотя я считаю, что он еще не успел раскрыться, а все еще запасной. Де Дзерби доказал, что он хороший тренер, сделав фурор в АПЛ с Брайтоном, у которого нет ни одной звезды. Йовичевич не такой смелый», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Игор Йовичевич Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря - Шахтер
Источник FanDay
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Комментарии 8
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Фурор зробив інший. Зебра прийшов на готове, і відкотився вниз. Інколи краще мовчати. Хоча це зрозуміє розумний....
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+3
Leonkoz
З нього такий експерт як і балерина.
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+2
Перець
Мяв
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+2
Gargantua
Йовичевич хороший мотиватор. У него иногда хорошие селекционные решения.
но игру он ставит примитивную. 
второй круг этого чемпионата показал, что у этой команды будущего нет с этим тренером, даже если Ахметову удастся оставить контроль над федерацией за собой..
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0
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Злий Глобинець
Ось тут я не згоден. Йові виріс за роки своєї тренерської кар'єри. Ще не топ, але вже достатньо добротний коуч. Всякі Буряки-Михайличенки, Хацкевичі з ним і поряд не стоять. 
А експерт з Леоненка заурядний. Або видає очевидне, або хейтить когось.
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0
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