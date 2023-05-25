ЛЕОНЕНКО: «Шахтер станет чемпионом не благодаря Йовичевичу, а вопреки»

Экс-нападающий «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над луганской «Зарей» (3:0) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

«Во-первых, «Заря» просто перегорела, а во-вторых, нужно сказать «спасибо» Снурницину, который получил красную и подвел команду. Как говорил Рыкун: «Если не хочешь играть, то просто заменись» (смеется, – прим.).

У «Шахтера» получилось поздравить своих болельщиков с годовщиной основания клуба, ничего не дав создать «Заре» у своих ворот, кроме момента Имерекова, когда он головой пробивал после стандарта.

Игроки «Зари» сами себе создавали проблемы, у них было много обрезок и брака. Луганская команда сама заставляла бежать «Шахтер» вперед.

Я «Шахтер» уже давно поздравил, еще в начале сезона сказал, что они станут чемпионами. И это не благодаря Йовичевичу, а, скорее, вопреки. Скажу честно, мне не нравится, как играет «Шахтер» – они ходят пешком. Но даже при плохой игре, донецкая команда набирает свои очки благодаря индивидуальному мастерству.

Де Дзерби мне импонировал намного больше, чем Йовичевич. Он импровизировал, постоянно бегал и переживал. Итальянец раскрыл того же Мудрика, хотя я считаю, что он еще не успел раскрыться, а все еще запасной. Де Дзерби доказал, что он хороший тренер, сделав фурор в АПЛ с Брайтоном, у которого нет ни одной звезды. Йовичевич не такой смелый», - сказал Леоненко.