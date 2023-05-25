Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Пока что не могу сказать, куда пойду дальше»
Другие новости
25 мая 2023, 12:00 | Обновлено 25 мая 2023, 12:36
616
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Пока что не могу сказать, куда пойду дальше»

Украинец – о планах на будущее

25 мая 2023, 12:00 | Обновлено 25 мая 2023, 12:36
616
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Пока что не могу сказать, куда пойду дальше»
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

33-летний украинский вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко подвел итоги дебютного для себя сезона в ОАЭ.

«Сложнее всего было адаптироваться к погодным условиям. Никогда в жизни мне не приходилось играть при температуре 40 градусов. Немного жарко, если честно, но привык. В целом сезоном доволен. Конечно, хотелось победить в чемпионате и Кубке, но это футбол - иногда ты побеждаешь, а иногда - проигрываешь. Когда ты проигрываешь игру, то тебе это должно становиться мотивацией. Это значит, что нужно больше тренироваться и никогда не сдаваться.

Конечно, это новый опыт. Хороший опыт. Я доволен тем, что увидел. Нашел много новых друзей, посмотрел уровень футбола, пожил в этой стране. Пока что не могу сказать, куда пойду дальше. У меня еще месяц контракта. Когда соглашение закончится, будем садиться и думать», - сказал Ярмоленко.

В этом сезоне Ярмоленко провел 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

По теме:
Названа дата, когда УАФ объявит о назначении Реброва тренером сборной
РЕБРОВ: «Моей любви к Аль-Айну нет предела. Мой контракт еще действует»
Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ
Андрей Ярмоленко Аль-Айн
Источник YouTube
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 25 мая 2023, 10:00 4
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая

Колос – Динамо – 0:3. Фейл Волынца и красивый мяч Андриевского. Видео голов
Футбол | 24 мая 2023, 15:45 0
Колос – Динамо – 0:3. Фейл Волынца и красивый мяч Андриевского. Видео голов
Колос – Динамо – 0:3. Фейл Волынца и красивый мяч Андриевского. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 28-го тура УПЛ

ЛЕОНЕНКО: «Шахтер станет чемпионом не благодаря Йовичевичу, а вопреки»
Футбол | 25.05.2023, 11:44
ЛЕОНЕНКО: «Шахтер станет чемпионом не благодаря Йовичевичу, а вопреки»
ЛЕОНЕНКО: «Шахтер станет чемпионом не благодаря Йовичевичу, а вопреки»
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
Футбол | 24.05.2023, 14:50
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
Шахтер один рекорд УПЛ побил, другой – повторил
Футбол | 25.05.2023, 11:51
Шахтер один рекорд УПЛ побил, другой – повторил
Шахтер один рекорд УПЛ побил, другой – повторил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
23.05.2023, 19:35 13
Футбол
УПЛ получила полноправного руководителя
УПЛ получила полноправного руководителя
23.05.2023, 14:36 9
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
23.05.2023, 10:43 31
Бокс
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
24.05.2023, 15:01 63
Футбол
5 вариантов для Ломаченко
5 вариантов для Ломаченко
24.05.2023, 08:37 39
Бокс
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
23.05.2023, 19:03 1
Хоккей
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
24.05.2023, 01:55 1
Футбол
Свитолина без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Страсбурге
Свитолина без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Страсбурге
24.05.2023, 14:24 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности