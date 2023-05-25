Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Пока что не могу сказать, куда пойду дальше»

33-летний украинский вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко подвел итоги дебютного для себя сезона в ОАЭ.

«Сложнее всего было адаптироваться к погодным условиям. Никогда в жизни мне не приходилось играть при температуре 40 градусов. Немного жарко, если честно, но привык. В целом сезоном доволен. Конечно, хотелось победить в чемпионате и Кубке, но это футбол - иногда ты побеждаешь, а иногда - проигрываешь. Когда ты проигрываешь игру, то тебе это должно становиться мотивацией. Это значит, что нужно больше тренироваться и никогда не сдаваться.

Конечно, это новый опыт. Хороший опыт. Я доволен тем, что увидел. Нашел много новых друзей, посмотрел уровень футбола, пожил в этой стране. Пока что не могу сказать, куда пойду дальше. У меня еще месяц контракта. Когда соглашение закончится, будем садиться и думать», - сказал Ярмоленко.

В этом сезоне Ярмоленко провел 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.