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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 11:20 | Обновлено 25 мая 2023, 11:33
63
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В Украине слабые комментаторы. Я не могу их слушать»

Известный тренер объяснил, как должен работать хороший комментатор

25 мая 2023, 11:20 | Обновлено 25 мая 2023, 11:33
63
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В Украине слабые комментаторы. Я не могу их слушать»
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный раскритиковал отечественных комментаторов, из-за которых ему приходится смотреть матчи УПЛ без звука.

«У нас слабые комментаторы. Я не могу их слушать. Я считаю, что на ТВ должна быть специальная комиссия, которая будет допускать к эфиру лучших.

В Бразилии и Польше есть сумасшедшие комментаторы, на которых можно ровняться. Раньше были Озеров и Котэ Махарадзе – уникальные комментаторы, которых хотелось слушать.

В Украине есть много комментаторов, но они в основном не опытные и им нужно подсказывать. У нас есть один комментатор, которого я могу слушать – это Славик Фридман (директор «Днепра-1», – прим.).

Я помню, как он раньше комментировал несколько матчей, и у него отлично получалось – он четко говорил, где и у кого мяч, а не занимался отсебятиной. Комментатор – это не эксперт, ему нужно говорить конкретно о матче», – сказал Кварцяный.

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Виталий Кварцяный
Источник FanDay
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