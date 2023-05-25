Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В Украине слабые комментаторы. Я не могу их слушать»

Легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный раскритиковал отечественных комментаторов, из-за которых ему приходится смотреть матчи УПЛ без звука.

«У нас слабые комментаторы. Я не могу их слушать. Я считаю, что на ТВ должна быть специальная комиссия, которая будет допускать к эфиру лучших.

В Бразилии и Польше есть сумасшедшие комментаторы, на которых можно ровняться. Раньше были Озеров и Котэ Махарадзе – уникальные комментаторы, которых хотелось слушать.

В Украине есть много комментаторов, но они в основном не опытные и им нужно подсказывать. У нас есть один комментатор, которого я могу слушать – это Славик Фридман (директор «Днепра-1», – прим.).

Я помню, как он раньше комментировал несколько матчей, и у него отлично получалось – он четко говорил, где и у кого мяч, а не занимался отсебятиной. Комментатор – это не эксперт, ему нужно говорить конкретно о матче», – сказал Кварцяный.