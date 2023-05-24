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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 19:20 | Обновлено 24 мая 2023, 20:04
348
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Никогда не доводил футболистов до истощения»

Известный журналист – о критике своей методики

24 мая 2023, 19:20 | Обновлено 24 мая 2023, 20:04
348
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Никогда не доводил футболистов до истощения»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Легендарный украинский бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный поделился воспоминаниями о совместной работе с нынешним нападающим «Днепра-1» Артемом Довбиком.

«Он был у меня на сборах в «Волыни». Артем тогда играл в два касания: принял – отдал. Я ему сказал: «Если ты не будешь играть индивидуально, то не станешь хорошим нападающим». Также мы работали над развитием его стартовой скорости.

Я никогда на футболистов не обижался, но на Довбика немного обиделся. Не знаю, он ли это сказал или журналисты так перекрутили, но все мои упражнения были задействованы на развитие игроков.

Я дал ему понять, что без нагрузок он не станет большим футболистом. Коней доводят до истощения так, что они падают, но своих игроков я никогда до истощения не доводил, и они у меня не умирали на тренировках», - сказал Кварцяный.

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Виталий Кварцяный Волынь Луцк Днепр-1
Источник FanDay
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