Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Никогда не доводил футболистов до истощения»

Легендарный украинский бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный поделился воспоминаниями о совместной работе с нынешним нападающим «Днепра-1» Артемом Довбиком.

«Он был у меня на сборах в «Волыни». Артем тогда играл в два касания: принял – отдал. Я ему сказал: «Если ты не будешь играть индивидуально, то не станешь хорошим нападающим». Также мы работали над развитием его стартовой скорости.

Я никогда на футболистов не обижался, но на Довбика немного обиделся. Не знаю, он ли это сказал или журналисты так перекрутили, но все мои упражнения были задействованы на развитие игроков.

Я дал ему понять, что без нагрузок он не станет большим футболистом. Коней доводят до истощения так, что они падают, но своих игроков я никогда до истощения не доводил, и они у меня не умирали на тренировках», - сказал Кварцяный.