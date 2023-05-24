Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Никогда не доводил футболистов до истощения»
Известный журналист – о критике своей методики
Легендарный украинский бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный поделился воспоминаниями о совместной работе с нынешним нападающим «Днепра-1» Артемом Довбиком.
«Он был у меня на сборах в «Волыни». Артем тогда играл в два касания: принял – отдал. Я ему сказал: «Если ты не будешь играть индивидуально, то не станешь хорошим нападающим». Также мы работали над развитием его стартовой скорости.
Я никогда на футболистов не обижался, но на Довбика немного обиделся. Не знаю, он ли это сказал или журналисты так перекрутили, но все мои упражнения были задействованы на развитие игроков.
Я дал ему понять, что без нагрузок он не станет большим футболистом. Коней доводят до истощения так, что они падают, но своих игроков я никогда до истощения не доводил, и они у меня не умирали на тренировках», - сказал Кварцяный.
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