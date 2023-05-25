Источник: Пятова в штабе Реброва в сборной Украины не будет
Голкипер не будет тренером вратарей
Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов не войдет в штаб Сергея Реброва в сборной Украины в статусе тренера голкиперов.
Сообщается, что на то есть сразу несколько причин. Первая – это действующий контракт Пятова с «горняками» Донецка, вторая – отсутствие у голкипера тренерской лицензии, а третья – якобы планы Пятова подписать с дончанами новый контракт на один-два года и активную карьеру еще не завершать.
Ранее стало известно, что Андрей Пятов может войти в тренерскую команду Сергея Реброва в сборной Украины. В ней ожидается присутствие Висенте Гомеса (старший ассистент), а также Альберто Босха и Глеба Платова (ассистенты).
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