Источник: Пятова в штабе Реброва в сборной Украины не будет

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов не войдет в штаб Сергея Реброва в сборной Украины в статусе тренера голкиперов.

Сообщается, что на то есть сразу несколько причин. Первая – это действующий контракт Пятова с «горняками» Донецка, вторая – отсутствие у голкипера тренерской лицензии, а третья – якобы планы Пятова подписать с дончанами новый контракт на один-два года и активную карьеру еще не завершать.

Ранее стало известно, что Андрей Пятов может войти в тренерскую команду Сергея Реброва в сборной Украины. В ней ожидается присутствие Висенте Гомеса (старший ассистент), а также Альберто Босха и Глеба Платова (ассистенты).