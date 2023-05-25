Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Пятова в штабе Реброва в сборной Украины не будет
Сборная УКРАИНЫ
25 мая 2023, 11:22 | Обновлено 25 мая 2023, 11:28
269
0

Источник: Пятова в штабе Реброва в сборной Украины не будет

Голкипер не будет тренером вратарей

25 мая 2023, 11:22 | Обновлено 25 мая 2023, 11:28
269
0
Источник: Пятова в штабе Реброва в сборной Украины не будет
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов не войдет в штаб Сергея Реброва в сборной Украины в статусе тренера голкиперов.

Сообщается, что на то есть сразу несколько причин. Первая – это действующий контракт Пятова с «горняками» Донецка, вторая – отсутствие у голкипера тренерской лицензии, а третья – якобы планы Пятова подписать с дончанами новый контракт на один-два года и активную карьеру еще не завершать.

Ранее стало известно, что Андрей Пятов может войти в тренерскую команду Сергея Реброва в сборной Украины. В ней ожидается присутствие Висенте Гомеса (старший ассистент), а также Альберто Босха и Глеба Платова (ассистенты).

По теме:
Названа дата, когда УАФ объявит о назначении Реброва тренером сборной
Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины
Определился транслятор матчей Евро-2023 U-21 и летних игр сборной Украины
сборная Украины по футболу Андрей Пятов Сергей Ребров
Источник Центр новостей
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон – великолепная команда. А я – хороший тренер»
Футбол | 25 мая 2023, 04:46 2
ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон – великолепная команда. А я – хороший тренер»
ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон – великолепная команда. А я – хороший тренер»

Итальянский специалист прокомментировал ничейный результата в матче с «Ман Сити»

Колос – Динамо – 0:3. Фейл Волынца и красивый мяч Андриевского. Видео голов
Футбол | 24 мая 2023, 15:45 0
Колос – Динамо – 0:3. Фейл Волынца и красивый мяч Андриевского. Видео голов
Колос – Динамо – 0:3. Фейл Волынца и красивый мяч Андриевского. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 28-го тура УПЛ

ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
Футбол | 24.05.2023, 14:11
ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
Футбол | 24.05.2023, 18:57
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
Эспаньол – Атлетико – 3:3. Суперкамбек с 0:3. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.05.2023, 05:40
Эспаньол – Атлетико – 3:3. Суперкамбек с 0:3. Видео голов и обзор матча
Эспаньол – Атлетико – 3:3. Суперкамбек с 0:3. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
23.05.2023, 22:55
Хоккей
ЧМ по хоккею. Германия вышла в плей-офф, важная победа Словакии
ЧМ по хоккею. Германия вышла в плей-офф, важная победа Словакии
23.05.2023, 15:05 2
Хоккей
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
23.05.2023, 19:03 1
Хоккей
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
24.05.2023, 15:58 37
Футбол
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
25.05.2023, 04:26 20
Футбол
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
23.05.2023, 19:35 13
Футбол
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
24.05.2023, 15:01 63
Футбол
Без Мудрика. Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов современности
Без Мудрика. Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов современности
23.05.2023, 09:14 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности