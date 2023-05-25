Лукас Эрнандес приостановил переговоры с Баварией
К игроку есть интерес на родине
Французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес взял паузу в переговорах с клубом о новом контракте.
Сообщается, что он сделал это ради возможного перехода во французский «ПСЖ».
Парижане намерены найти замену Серхио Рамосу и Преснелу Кимпембе. Клуб уже договорился о переходе Милана Шкриньяра из миланского «Интера». Теперь он намерен переманить к себе Лукаса Эрнандеса.
Действующее соглашение 27-летнего Лукаса Эрнандеса с «Баварией» рассчитано до 2027 года.
Ранее стало известно, что француз вернулся в общую группу мюнхенцев после сложной травмы.
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