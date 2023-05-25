Лукас Эрнандес приостановил переговоры с Баварией

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес взял паузу в переговорах с клубом о новом контракте.

Сообщается, что он сделал это ради возможного перехода во французский «ПСЖ».

Парижане намерены найти замену Серхио Рамосу и Преснелу Кимпембе. Клуб уже договорился о переходе Милана Шкриньяра из миланского «Интера». Теперь он намерен переманить к себе Лукаса Эрнандеса.

Действующее соглашение 27-летнего Лукаса Эрнандеса с «Баварией» рассчитано до 2027 года.

Ранее стало известно, что француз вернулся в общую группу мюнхенцев после сложной травмы.