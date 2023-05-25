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Германия
25 мая 2023, 11:02 | Обновлено 25 мая 2023, 11:27
161
0

Лукас Эрнандес приостановил переговоры с Баварией

К игроку есть интерес на родине

25 мая 2023, 11:02 | Обновлено 25 мая 2023, 11:27
161
0
Лукас Эрнандес приостановил переговоры с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес взял паузу в переговорах с клубом о новом контракте.

Сообщается, что он сделал это ради возможного перехода во французский «ПСЖ».

Парижане намерены найти замену Серхио Рамосу и Преснелу Кимпембе. Клуб уже договорился о переходе Милана Шкриньяра из миланского «Интера». Теперь он намерен переманить к себе Лукаса Эрнандеса.

Действующее соглашение 27-летнего Лукаса Эрнандеса с «Баварией» рассчитано до 2027 года.

Ранее стало известно, что француз вернулся в общую группу мюнхенцев после сложной травмы.

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Лукас Эрнандес Бавария ПСЖ
Источник Footmercato
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