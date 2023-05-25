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Италия
25 мая 2023, 10:59 | Обновлено 25 мая 2023, 11:13
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Интер продлит контракт с ключевым защитником

Алессандро Бастони подпишет соглашение до 2028 года

25 мая 2023, 10:59 | Обновлено 25 мая 2023, 11:13
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0
Интер продлит контракт с ключевым защитником
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони подпишет новый контракт с клубом.

Стороны в ближайшее время объявят о новом долгосрочном соглашении, рассчитанном до 2028 года.

Зарплата футболиста составит 5 миллионов евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги останется в «Интере» на следующий сезон.

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Алессандро Бастони Интер Милан продление контракта
Источник Фабрицио Романо
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