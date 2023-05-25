Интер продлит контракт с ключевым защитником

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони подпишет новый контракт с клубом.

Стороны в ближайшее время объявят о новом долгосрочном соглашении, рассчитанном до 2028 года.

Зарплата футболиста составит 5 миллионов евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги останется в «Интере» на следующий сезон.