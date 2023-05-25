Италия25 мая 2023, 10:59 | Обновлено 25 мая 2023, 11:13
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Интер продлит контракт с ключевым защитником
Алессандро Бастони подпишет соглашение до 2028 года
25 мая 2023, 10:59 | Обновлено 25 мая 2023, 11:13
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Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони подпишет новый контракт с клубом.
Стороны в ближайшее время объявят о новом долгосрочном соглашении, рассчитанном до 2028 года.
Зарплата футболиста составит 5 миллионов евро в год плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги останется в «Интере» на следующий сезон.
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