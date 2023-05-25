Валерий БОНДАРЬ: «Мы полностью переиграли Зарю»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу над луганской «Зарей» (3:0) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

— У нас есть еще два поединка в чемпионате. В турнирной таблице у нас «+5». Все теперь зависит от нас. Мы не смотрим на игры «Днепра-1» и «Зари». Сегодня выходили с одной мыслью – победить. Наша цель – стать чемпионами Украины. Конечно, в такой день мы хотели порадовать наших болельщиков, нам это удалось. Думаю, сегодня мы показали зрелый футбол. Мы полностью заслужили эту победу.

— Это был лучший матч донецкого «Шахтера» весной?

— Думаю, да. «Заря» занимает третье место в таблице. Перед матчем мы читали высказывания футболистов луганской команды о предстоящей игре. Очень много было слов перед матчем.

— Эти слова задели вас?

— Если у тебя есть амбиции, если ты борешься за чемпионство, то это задевает тебя. Полагаю, что мы полностью переиграли оппонента.

— Обыграли «Зарю» за счет опыта таких важных игр?

— Стратегия и тактика нашего тренерского штаба сработала. Мы неплохо действовали и в обороне, и в атаке. Мы не дали проявить футболистам «Зари» свои лучшие качества.

— Ты видел вблизи момент с удалением Снурницына. Что там произошло?

— Соперник бежал сзади Зубкова и просто ударил его по ногам. Это не футбол, это ММА, какие-то. Вскоре рефери мог дать вторую красную карточку для Бражко. Буквально без ноги Сикан ходит в раздевалке сейчас. Не знаю, куда смотрит арбитр VAR. Но хорошо хоть, что в решающих матчах работает VAR. Он помогает принимать правильные решения арбитрам.

— В игре «Заря» – «Шахтер» к арбитру поединка Шандору нет особых вопросов?

— Сегодня арбитр и его помощники во всем разобрались. Никаких вопросов нет.