Названы вероятные преемники Тлумака во главе Карпат

Львовские «Карпаты» могут поменять главного тренера. Ранее сообщалось, будто Андрей Тлумак, который возглавляет «львов» в нынешнем сезоне, уже подал в отставку. Причина – невыполнение командой основной задачи по выходу из Первой лиги в УПЛ.

Сообщается, что в «Карпатах» уже рассматривают трех тренеров взамен Тлумаку. Это экс-наставник «Мариуполя» Остап Маркевич, бывший главный тренер «Львов» Олег Дулуб и Юрий Мороз, последним клубом которого был одесский «Черноморец».

«Карпаты» за тур до завершения первенства в Первой лиге идут в турнирной таблице Чемпионской группы на пятом месте, имея в активе 17 очков