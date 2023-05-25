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Украина. Первая лига
25 мая 2023, 08:33 |
1416
0

Названы вероятные преемники Тлумака во главе Карпат

Во львовском клубе грядет тренерская рокировка

25 мая 2023, 08:33 |
1416
0
Названы вероятные преемники Тлумака во главе Карпат
ФК Львов. Олег Дулуб

Львовские «Карпаты» могут поменять главного тренера. Ранее сообщалось, будто Андрей Тлумак, который возглавляет «львов» в нынешнем сезоне, уже подал в отставку. Причина – невыполнение командой основной задачи по выходу из Первой лиги в УПЛ.

Сообщается, что в «Карпатах» уже рассматривают трех тренеров взамен Тлумаку. Это экс-наставник «Мариуполя» Остап Маркевич, бывший главный тренер «Львов» Олег Дулуб и Юрий Мороз, последним клубом которого был одесский «Черноморец».

«Карпаты» за тур до завершения первенства в Первой лиге идут в турнирной таблице Чемпионской группы на пятом месте, имея в активе 17 очков

По теме:
Источник: тренер Карпат Тлумак подал в отставку
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Андрей Тлумак Карпаты Львов Первая лига Украины Остап Маркевич Олег Дулуб Юрий Мороз
Источник Sportarena
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