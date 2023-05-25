Пеп ГВАРДИОЛА: «Не заметил ни капли снижения нашей интенсивности»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итог поединку 32-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном», который завершился вничью 1:1.

«Исключительная игра. Поздравляем «Брайтон» с заслуженным выходом в Лигу Европы.

Игра, которую мы провели, состоялась через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере. 48 часов спустя мы действовали достойно и показали, почему мы стали чемпионами. Мы показали, на что способны с мячом и без него. Я не заметил ни капли снижения нашей интенсивности. У них были моменты, у нас были моменты, мы забили гол, они забили гол.

Обе команды хотят владеть мячом, обе команды хотят прессинговать. Вратари играли основополагающую роль в этом матче. Зная о качестве, которым они [«Брайтон»] обладают, можно сказать, что это исключительная команда», – заявил Гвардиола.

В таблице АПЛ «Манчестер Сити» в статусе досрочного чемпиона занимает 1-е место, имея 89 очков после 37 игр. В заключительной игре сезона он 28 мая сыграет на выезде с «Брентфордом». У «Брайтона» 62 пункта и 6-я позиция. Чемпионат он завершит встречей с «Астон Виллой» также 28 мая.