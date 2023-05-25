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Италия
25 мая 2023, 07:15 |
177
0

Тренер Фиорентины: «Играли на одном уровне с фантастическим Интером»

Винченцо Итальяно – о поражении в финале Кубка Италии

25 мая 2023, 07:15 |
177
0
Тренер Фиорентины: «Играли на одном уровне с фантастическим Интером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно дал оценку финалу Кубка Италии с «Интером» , в котором его команда проиграла со счетом 1:2.

«Мы начали очень сильно, создали много моментов после того, как открыли счет, но затем позволили «Интеру» провести контратаку, которой можно было избежать при счете 1:1. Во втором тайме мы сделали все, создали множество голевых моментов и создали большие проблемы для «Интера».

Жаль, мы уходим с сожалением, потому что я думаю, что мы играли на том же уровне, что и фантастический «Интер». Мы практически ничего не давали сделать «Интеру» до того, как они сравняли счёт, потом потеряли целостность на 15 минут, и они воспользовались этим. Детали имеют решающее значение на этом уровне. Сегодня мы создали моменты, но не были такими хладнокровными, как «Интер», – признался Итальяно.

Миланский «Интер», напомним, взял кубковый трофей в Италии во второй раз подряд.

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Винченцо Итальяно Фиорентина Интер Милан Кубок Италии по футболу
Источник Football-Italia
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