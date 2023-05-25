В среду, 24 мая, состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между клубами «Эспаньол» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 3:3.

Голы для гостей забили Сауль Ньигес, Антуан Гризманн и Янник Феррейра-Карраско. Мадридская команда вела 3:0, однако хозяевам удалось отыграться и уйти от поражения. Отличились Сесар Монтес, Хоселу (с пенальти) и Винисиус Соуза.

Ла Лига. 36-й тур, 24 мая

Эспаньол – Атлетико – 3:3

Голы: Монтес, 64, Хоселу, 76 (пен), Винисиус Соуза, 79 – Сауль, 21, Гризманн, 44, Феррейра-Карраско, 46