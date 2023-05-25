24.05.2023 23:00 – FT 3 : 3
Испания25 мая 2023, 05:40 |
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Эспаньол – Атлетико – 3:3. Суперкамбек с 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Ла Лиги
25 мая 2023, 05:40 |
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В среду, 24 мая, состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между клубами «Эспаньол» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 3:3.
Голы для гостей забили Сауль Ньигес, Антуан Гризманн и Янник Феррейра-Карраско. Мадридская команда вела 3:0, однако хозяевам удалось отыграться и уйти от поражения. Отличились Сесар Монтес, Хоселу (с пенальти) и Винисиус Соуза.
Ла Лига. 36-й тур, 24 мая
Эспаньол – Атлетико – 3:3
Голы: Монтес, 64, Хоселу, 76 (пен), Винисиус Соуза, 79 – Сауль, 21, Гризманн, 44, Феррейра-Карраско, 46
Видеообзор матча:
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Соуза (Эспаньол).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоселу (Эспаньол).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Сесар Монтес (Эспаньол).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
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