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Эспаньол
24.05.2023 23:00 – FT 3 : 3
Атлетико Мадрид
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Испания
25 мая 2023, 05:40 |
526
0

Эспаньол – Атлетико – 3:3. Суперкамбек с 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 36-го тура Ла Лиги

25 мая 2023, 05:40 |
526
0
Эспаньол – Атлетико – 3:3. Суперкамбек с 0:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 мая, состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между клубами «Эспаньол» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 3:3.

Голы для гостей забили Сауль Ньигес, Антуан Гризманн и Янник Феррейра-Карраско. Мадридская команда вела 3:0, однако хозяевам удалось отыграться и уйти от поражения. Отличились Сесар Монтес, Хоселу (с пенальти) и Винисиус Соуза.

Ла Лига. 36-й тур, 24 мая

Эспаньол – Атлетико 3:3

Голы: Монтес, 64, Хоселу, 76 (пен), Винисиус Соуза, 79 – Сауль, 21, Гризманн, 44, Феррейра-Карраско, 46

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Соуза (Эспаньол).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоселу (Эспаньол).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Сесар Монтес (Эспаньол).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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