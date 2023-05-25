Эспаньол отыгрался с 0:3 от Атлетико. Каталонская команда – на грани вылета

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» совершил суперкамбэк и сыграл вничью с «Атлетико» (3:3), хотя уступал по ходу матча со счетом 0:3.

Голы для гостей забили Сауль Ньигес, Антуан Гризманн и Янник Феррейра-Карраско. Однако хозяевам удалось отыграться и уйти от поражения. Отличились Сесар Монтес, Хоселу (с пенальти) и Винисиус Соуза.

«Эспаньол» находится на грани вылета. За два тура до конца каталонская команда имеет 35 очков и находится на предпоследнем 19-м месте.

Мадридский «Атлетико» имеет 73 очка (третье место), упустив шанс обойти «Реал» (74).

Ла Лига. 36-й тур, 24 мая

Эспаньол – Атлетико – 3:3

Голы: Монтес, 64, Хоселу, 76 (пен), Винисиус Соуза, 79 – Сауль, 21, Гризманн, 44, Феррейра-Карраско, 46

Бетис – Хетафе – 0:1

Гол: Альдерете, 69

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