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Бетис
24.05.2023 23:00 – FT 0 : 1
Хетафе
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Испания
25 мая 2023, 01:05 | Обновлено 25 мая 2023, 01:46
103
0

Эспаньол отыгрался с 0:3 от Атлетико. Каталонская команда – на грани вылета

24 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Испании

25 мая 2023, 01:05 | Обновлено 25 мая 2023, 01:46
103
0
Эспаньол отыгрался с 0:3 от Атлетико. Каталонская команда – на грани вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» совершил суперкамбэк и сыграл вничью с «Атлетико» (3:3), хотя уступал по ходу матча со счетом 0:3.

Голы для гостей забили Сауль Ньигес, Антуан Гризманн и Янник Феррейра-Карраско. Однако хозяевам удалось отыграться и уйти от поражения. Отличились Сесар Монтес, Хоселу (с пенальти) и Винисиус Соуза.

«Эспаньол» находится на грани вылета. За два тура до конца каталонская команда имеет 35 очков и находится на предпоследнем 19-м месте.

Мадридский «Атлетико» имеет 73 очка (третье место), упустив шанс обойти «Реал» (74).

Ла Лига. 36-й тур, 24 мая

Эспаньол – Атлетико – 3:3

Голы: Монтес, 64, Хоселу, 76 (пен), Винисиус Соуза, 79 – Сауль, 21, Гризманн, 44, Феррейра-Карраско, 46

Бетис – Хетафе – 0:1

Гол: Альдерете, 69

Турнирная таблица

События матча

78’
Херман Песселья (Бетис) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Альдерете (Хетафе).
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Источник Sport.ua
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