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Ролан Гаррос
25 мая 2023, 05:05 | Обновлено 25 мая 2023, 05:08
67
0

ВИДЕО. Костюк потренировалась на кортах Парижа с 2-кратным финалистом РГ

Марта встретилась с Домиником Тимом перед стартом Ролан Гаррос 2023

25 мая 2023, 05:05 | Обновлено 25 мая 2023, 05:08
67
0
ВИДЕО. Костюк потренировалась на кортах Парижа с 2-кратным финалистом РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 39) провела тренировку вместе с австрийцем Домиником Тимом (АТР 91) на кортах Парижа перед стартом Ролан Гаррос 2023.

Тим является 2-кратным финалистом французского мейджора. 29-летний австриец играл в матче за титул в 2018 и 2019 годах, однако дважды уступил Рафаэлю Надалю.

Доминик попал в основу Открытого чемпионата Франции по теннису 2023, заменив Надаля.

ВИДЕО. Костюк потренировалась на кортах Парижа с 2-кратным финалистом РГ

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видео тренировка Марта Костюк Доминик Тим Ролан Гаррос 2023
Источник Instagram
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