Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 39) провела тренировку вместе с австрийцем Домиником Тимом (АТР 91) на кортах Парижа перед стартом Ролан Гаррос 2023.

Тим является 2-кратным финалистом французского мейджора. 29-летний австриец играл в матче за титул в 2018 и 2019 годах, однако дважды уступил Рафаэлю Надалю.

Доминик попал в основу Открытого чемпионата Франции по теннису 2023, заменив Надаля.

ВИДЕО. Костюк потренировалась на кортах Парижа с 2-кратным финалистом РГ