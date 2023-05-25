Ролан Гаррос25 мая 2023, 05:05 | Обновлено 25 мая 2023, 05:08
67
0
ВИДЕО. Костюк потренировалась на кортах Парижа с 2-кратным финалистом РГ
Марта встретилась с Домиником Тимом перед стартом Ролан Гаррос 2023
25 мая 2023, 05:05 | Обновлено 25 мая 2023, 05:08
67
0
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 39) провела тренировку вместе с австрийцем Домиником Тимом (АТР 91) на кортах Парижа перед стартом Ролан Гаррос 2023.
Тим является 2-кратным финалистом французского мейджора. 29-летний австриец играл в матче за титул в 2018 и 2019 годах, однако дважды уступил Рафаэлю Надалю.
Доминик попал в основу Открытого чемпионата Франции по теннису 2023, заменив Надаля.
ВИДЕО. Костюк потренировалась на кортах Парижа с 2-кратным финалистом РГ
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