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  4. Принц заменит Короля. Известно, кто сыграет на Ролан Гаррос вместо Надаля
Ролан Гаррос
18 мая 2023, 19:13 |
481
0

Принц заменит Короля. Известно, кто сыграет на Ролан Гаррос вместо Надаля

Доминик Тим сыграет в основной сетке французского мейджора

18 мая 2023, 19:13 |
481
0
Принц заменит Короля. Известно, кто сыграет на Ролан Гаррос вместо Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Тим и Рафаэль Надаль

Австрийский теннисист Доминик Тим попал в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису после снятия Рафаэля Надаля.

Отметим, что Тим на Ролан Гаррос дважды играл в финале (2018 и 2019), оба раза уступив в матче за титул Королю грунта. Доминика за успехи на земле даже прозвали Принцем грунта.

В 2020-м году Тим сыграл в финале Australian Open, а также выиграл US Open, после чего его карьера пошла под откос, реанимировать ее никак не получается. В текущем сезоне у него 11 побед в 26 матчах.

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Доминик Тим Ролан Гаррос 2023 Рафаэль Надаль
Источник Twitter
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