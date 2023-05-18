Принц заменит Короля. Известно, кто сыграет на Ролан Гаррос вместо Надаля
Доминик Тим сыграет в основной сетке французского мейджора
Австрийский теннисист Доминик Тим попал в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису после снятия Рафаэля Надаля.
Отметим, что Тим на Ролан Гаррос дважды играл в финале (2018 и 2019), оба раза уступив в матче за титул Королю грунта. Доминика за успехи на земле даже прозвали Принцем грунта.
В 2020-м году Тим сыграл в финале Australian Open, а также выиграл US Open, после чего его карьера пошла под откос, реанимировать ее никак не получается. В текущем сезоне у него 11 побед в 26 матчах.
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