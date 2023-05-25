Источник: два клуба Ла Лиги интересовались защитником Динамо

20-летний украинский защитник киевского «Динамо» Александр Яцык мог перейти в чемпионат Испании.

Об интересе клубов из Ла Лиги к Яцыку сообщает «Футбол 24». «Бетис» и «Вильярреал» рассматривали трансфер футболиста.

Однако все испортило полномасштабно вторжение россии на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Испанские команды отправляли скаутов на игры с участием Александра, однако во время войны потеряли игрока с поля зрения.

Украинец привлек внимание «Бетиса» и «Вильярреала» своими выступлениями в юношеской лиге УЕФА в прошлом году, когда хорошо сыграл в обоих матчах против «Барселоны» и забил гол в ворота «Депортиво».

В текущем сезоне Яцык отыграл только 25 минут в 3-х матчах за первую команду киевлян в УПЛ.