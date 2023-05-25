Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: два клуба Ла Лиги интересовались защитником Динамо
Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 04:01 |
588
0

Источник: два клуба Ла Лиги интересовались защитником Динамо

Все испортило полномасштабное вторжения рф на территорию Украины...

25 мая 2023, 04:01 |
588
0
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались защитником Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

20-летний украинский защитник киевского «Динамо» Александр Яцык мог перейти в чемпионат Испании.

Об интересе клубов из Ла Лиги к Яцыку сообщает «Футбол 24». «Бетис» и «Вильярреал» рассматривали трансфер футболиста.

Однако все испортило полномасштабно вторжение россии на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Испанские команды отправляли скаутов на игры с участием Александра, однако во время войны потеряли игрока с поля зрения.

Украинец привлек внимание «Бетиса» и «Вильярреала» своими выступлениями в юношеской лиге УЕФА в прошлом году, когда хорошо сыграл в обоих матчах против «Барселоны» и забил гол в ворота «Депортиво».

В текущем сезоне Яцык отыграл только 25 минут в 3-х матчах за первую команду киевлян в УПЛ.

По теме:
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Отметился ассистом. Шапаренко прокомментировал свое возвращение
Усиление для УПЛ. Полесье подписало игрока, который был в Динамо и Шахтере
Александр Яцык Динамо Киев Бетис Вильярреал трансферы трансферы УПЛ Юношеская лига УЕФА трансферы Ла Лиги российско-украинская война
Источник Футбол 24
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 пожаловался на судейство в матче с Ворсклой в соцсетях
Футбол | 24 мая 2023, 22:15 19
Днепр-1 пожаловался на судейство в матче с Ворсклой в соцсетях
Днепр-1 пожаловался на судейство в матче с Ворсклой в соцсетях

Команда Кучера практически потеряла шансы на чемпионство

ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
Футбол | 24 мая 2023, 14:11 8
ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо
ВИДЕО. Курьез года? Голкипер Колоса забил в свои ворота в матче с Динамо

Евгений Волынец не смог справиться с прессингом Кахима Пэрриса

Фиорентина – Интер – 1:2. Финал Кубка Италии. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.05.2023, 03:30
Фиорентина – Интер – 1:2. Финал Кубка Италии. Видео голов и обзор матча
Фиорентина – Интер – 1:2. Финал Кубка Италии. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
Футбол | 24.05.2023, 14:50
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Бокс | 24.05.2023, 08:13
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
23.05.2023, 10:43 31
Бокс
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
23.05.2023, 11:20 14
Футбол
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
23.05.2023, 06:15
Другие виды
Девин ХЕЙНИ: «Можете говорить, что хотите. А судьи решили единогласно»
Девин ХЕЙНИ: «Можете говорить, что хотите. А судьи решили единогласно»
23.05.2023, 15:50 3
Бокс
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
23.05.2023, 22:55
Хоккей
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
23.05.2023, 02:17 5
Футбол
УПЛ получила полноправного руководителя
УПЛ получила полноправного руководителя
23.05.2023, 14:36 9
Футбол
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
24.05.2023, 15:01 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности