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Львов
25.05.2023 14:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 03:31 |
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0

Львов – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 28-го тура УПЛ

25 мая 2023, 03:31 |
20
0
Львов – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В четверг, 25 мая, состоится матч 28-го тура УПЛ между клубами «Львов» и «Черноморец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «СКИФ» во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports+.

Ранее «горожане» и «Черноморец» провели 6 игр в чемпионатах: три победы львовского клуба, одна ничья и две виктории одесситов. В последний раз «Львов» принимал «моряков» 23 февраля 2019 года и уступил со счетом 0:1. Матч первого круга завершился победой «Черноморца» – 2:0.

Львов – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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