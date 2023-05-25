Львов – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию поединка 28-го тура УПЛ
В четверг, 25 мая, состоится матч 28-го тура УПЛ между клубами «Львов» и «Черноморец».
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Поединок пройдет на стадионе «СКИФ» во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports+.
Ранее «горожане» и «Черноморец» провели 6 игр в чемпионатах: три победы львовского клуба, одна ничья и две виктории одесситов. В последний раз «Львов» принимал «моряков» 23 февраля 2019 года и уступил со счетом 0:1. Матч первого круга завершился победой «Черноморца» – 2:0.
Львов – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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