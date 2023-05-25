Александр БАБИЧ: 100% удаление. Очередной безрассудный поступок Снурницына

Украинский тренер Александр Бабич прокомментировал результат матча 28-го тура УПЛ между клубами «Заря» и «Шахтер»:

– Я уверен в том, что интрига уже погасл а. Чемпионом Украины с вероятностью в 100% будет «Шахтер». Не верю даже в теоретические шансы «Днепра-1» на золото. Для успеха днепрян нужно, чтобы «Шахтер» проиграл в двух матчах из двух. Возможно ли это? Я не вижу для этого предпосылок. В матче против «Зари» команда Йовичевича действовала надежно, уверенно и солидно. Имея гандикап в пять очков, на финишном отрезке «горняки» будут играть раскрепощенно.

Мне очень понравился футбол в исполнении Зубкова, которого я считаю лучшим игроком поединка с «Зарей». Он и передачи классные делал, и поле видел замечательно, двигался очень хорошо и успешно боролся.

– До это го матч а вы ожидали, что «Заря» сможет доставить неприятности «Шахтеру»?

– Я хотел интриги, и не один я… Вывеска была очень привлекательной, и хотелось увидеть, вернее почувствовать, больше футбольного нерва. Но я так и не увидел, за счет чего «Заря» планировала нивелировать в целом больший класс «Шахтера». В первом тайме «горняки» уверенно разбивали прессинг «Зари» – за счет коротких и средних передач.

Что получила «Заря», когда она была с мячом? Создала полтора момента… Большего я ждал от Булецы и от Русина, который должен продемонстрировать больше нестандартных ходов. Очень не хватало «Заре» в матче против «Шахтера» Герреро. Жаль, что из-за травмы этот легионер не смог сыграть, ведь на него интересно было бы посмотреть именно в поединке с «горняками».

– Как в целом оцените арбитраж матча?

– Главный арбитр встречи Александр Шандор отработал солидно. Я бы обратил особое внимание как раз на удаление Снурницына. Во-первых, оно стопроцентное, во-вторых, это очередной безрассудный поступок Снурницына, который подводит таким образом свою команду не в первый раз. Не очень хороший звоночек для него. В свои 23 года Снурницын не может справиться с эмоциями. Вопрос: это его потолок?

Что касается судейства в целом, то арбитр вполне обоснованно мог удалять и еще одного футболиста «Зари» – Бражко. Его фол тянул на красную карточку, и особенно ясно это было видно для рефери VAR. Однако Шандор поступил в какой-то степени мудро, чтобы не сломать игру.

Поединок 28-го тура чемпионата Украины «Заря» – «Шахтер» завершился со счетом 2:0 в пользу донецкой команды.