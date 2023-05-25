Украина. Премьер лига25 мая 2023, 02:32 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Черноморец
Поединок состоится 25 мая в 14:00 по Киеву
25 мая 2023, 02:32 |
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В четверг, 25 мая, состоится матч 28-го тура УПЛ между клубами «Львов» и «Черноморец».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «СКИФ» во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports+.
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