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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 02:32 |
25
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Черноморец

Поединок состоится 25 мая в 14:00 по Киеву

25 мая 2023, 02:32 |
25
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Черноморец
ФК Черноморец

В четверг, 25 мая, состоится матч 28-го тура УПЛ между клубами «Львов» и «Черноморец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «СКИФ» во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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