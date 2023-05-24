БОНДАРЕНКО: «Заря хотела победить Шахтер, как будто мы – 10-я команда УПЛ»

Хавбек «Шахтера» Артем Бондаренко, автор забитого мяча в ворота «Зари», прокомментировал победный матч с луганской командой в УПЛ (3:0):

– Поздравляем с победой! Твое резюме по поводу матча?

– Спасибо! Общий комментарий можно вместить в два слова: я счастлив. Мы одержали важную победу над хорошим соперником. До игры не очень хорошо было читать новости, где они говорили: «Мы должны победить «Шахтер», – как будто мы – 10-я команда чемпионата. Я думаю, сегодня мы показали своей игрой результат и настроенность – все было на самом высоком уровне.

– Такие новости агрессивно настроили команду?

– Это мотивировало команду в хорошем ключе. Есть самоуважение, потому даже лучше читать такие новости.

– Почему темп был невысоким?

– Трудно сказать, думаю, было жарко. Несмотря на темп матча, мастерство было на высоком уровне, потому что «Заря» демонстрирует хороший футбол и мы тоже пытаемся это делать. Мне кажется, болельщикам игра понравилась.

– Как это – забить в столь важном и ответственном матче?

– Как я уже говорил раньше: маленьких побед нет, и мне приятно забить как последней команде, так и второй или четвертой. Не хочется выделять этот гол как сверхважный. Я счастлив, что помог команде выиграть, и это меня мотивирует и радует. Но этот гол я бы не назвал прямо таким сверхважным.

– В чем важность этого гола?

– Этот гол помог нам успокоить и закрыть игру, потому что при счете 1:0 команда была немного неуверенной. А уже при счете 2:0 ты увереннее стоишь на ногах, тебе легче дышится и счет придает тебе крылья.

– Команде стало легче играть после удаления у соперника?

– Конечно! Соперник на эмоциях ошибся. Понятно, что в таком матче дополнительный игрок – большое преимущество.

– Поражение «Днепра-1» добавляло мотивации?

– Мы стараемся не смотреть игры «Днепра-1», но их результат мы знали и это нас мотивировало. Понимали, что есть хороший шанс, чтобы увеличить отрыв.

– «Шахтеру» остается один шаг к чемпионству. Ты, как и многие молодые игроки, впервые попадаешь в такую ситуацию. У тебя есть переживания или ощущаешь избыточное давление?

– Конечно, давление есть, но это идет с нами уже какое-то время, от матча к матчу. Мы с уважением подходим к Днепру-1, ведь мы им проиграли в прошлом году. Надеюсь, в этот раз сможем реабилитироваться.