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Англия
24 мая 2023, 21:53 | Обновлено 24 мая 2023, 22:41
909
3

Челси может подписать голкипера ПСЖ

Кейлор Навас сейчас в аренде в «Ноттингем Форест»

24 мая 2023, 21:53 | Обновлено 24 мая 2023, 22:41
909
3
Челси может подписать голкипера ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кейлор Навас

Маурисио Почеттино, который, скорее всего, летом возглавит «Челси», намерен усилить вратарскую позицию в команде. По информации французских СМИ, рассматривается кандидатура Кейлора Наваса.

Почеттино ранее уже работал с Навасом в «ПСЖ». 36-летний костариканец по-прежнему принадлежит чемпионам Франции, но вторую половину нынешнего сезона проводит в аренде в «Ноттингем Форест».

На счету Наваса 17 матчей в АПЛ в нынешнем сезоне, в которых он пропустил 32 гола и дважды отстоял «на ноль».

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Кейлор Навас Ноттингем Форест ПСЖ Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A аренда игрока
Источник Footmercato
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Yura Юрий
37 лет ему будет в этом году, на перспективу берут? )))))
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Перець
Статистика агонь по пропущеним м'ячам
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Gargantua
Кепа в последнее время был совсем не плох
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