Челси может подписать голкипера ПСЖ

Маурисио Почеттино, который, скорее всего, летом возглавит «Челси», намерен усилить вратарскую позицию в команде. По информации французских СМИ, рассматривается кандидатура Кейлора Наваса.

Почеттино ранее уже работал с Навасом в «ПСЖ». 36-летний костариканец по-прежнему принадлежит чемпионам Франции, но вторую половину нынешнего сезона проводит в аренде в «Ноттингем Форест».

На счету Наваса 17 матчей в АПЛ в нынешнем сезоне, в которых он пропустил 32 гола и дважды отстоял «на ноль».