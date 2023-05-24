ВАН ЛЕУВЕН: «Заря заслужила комплименты. Выиграли 11 матчей из 13»

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен ответил на вопросы журналистов после матча 28-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:3):

– Можно сделать краткий обзор. С первых минут игра получилась нервной, не удалось показать то, что мы хотели, да еще получили гол. Потом было пару моментов, но это было под нрав игроков, через пас вперед. Во втором тайме после красной карточки не было возможности что-либо сделать. Пытались сыграть на Русина и использовать его скорость.

«Заре» я могу сказать только комплименты по результатам и тем, что мы показывали, ведь команда выиграла 11 из 13 матчей. Во втором круге, думаю, тренерский штаб должен смотреть на ситуацию, а футболисты уже думают о следующем матче.

– Герреро сможет сыграть против «Александрии» и «Миная»?

– Наш врачебный штаб работает. У Эдуардо есть небольшие проблемы, но в ближайшие дни будем уточнять, не сделаем ли ему хуже, или он все же сможет сыграть.

– Итоговое третье место для «Зари» будет успехом?

– Думаю, учитывая то, что мы показывали – да.

– Благодаря чему хотели победить «Шахтер» и чего не хватило для победы?

– Из-за агрессивного футбола мы хотели организовать и реализовать свои шансы. Но с самого начала не хватило футболистов, чтобы это реализовать. Таков был сегодня наш уровень, но это не то, чего мы хотели.