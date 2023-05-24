Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАН ЛЕУВЕН: «Заря заслужила комплименты. Выиграли 11 матчей из 13»
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 20:59 | Обновлено 24 мая 2023, 21:10
377
0

ВАН ЛЕУВЕН: «Заря заслужила комплименты. Выиграли 11 матчей из 13»

Главный тренер «Зари» ответил на вопросы после матча УПЛ с «Шахтером»

24 мая 2023, 20:59 | Обновлено 24 мая 2023, 21:10
377
0
ВАН ЛЕУВЕН: «Заря заслужила комплименты. Выиграли 11 матчей из 13»
shakhtar.com. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен ответил на вопросы журналистов после матча 28-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:3):

– Можно сделать краткий обзор. С первых минут игра получилась нервной, не удалось показать то, что мы хотели, да еще получили гол. Потом было пару моментов, но это было под нрав игроков, через пас вперед. Во втором тайме после красной карточки не было возможности что-либо сделать. Пытались сыграть на Русина и использовать его скорость.

«Заре» я могу сказать только комплименты по результатам и тем, что мы показывали, ведь команда выиграла 11 из 13 матчей. Во втором круге, думаю, тренерский штаб должен смотреть на ситуацию, а футболисты уже думают о следующем матче.

– Герреро сможет сыграть против «Александрии» и «Миная»?

– Наш врачебный штаб работает. У Эдуардо есть небольшие проблемы, но в ближайшие дни будем уточнять, не сделаем ли ему хуже, или он все же сможет сыграть.

– Итоговое третье место для «Зари» будет успехом?

– Думаю, учитывая то, что мы показывали – да.

– Благодаря чему хотели победить «Шахтер» и чего не хватило для победы?

– Из-за агрессивного футбола мы хотели организовать и реализовать свои шансы. Но с самого начала не хватило футболистов, чтобы это реализовать. Таков был сегодня наш уровень, но это не то, чего мы хотели.

По теме:
ЙОВИЧЕВИЧ: «Это был один из лучших матчей. Надо сделать еще один шаг»
Минай – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Шахтер Патрик ван Леувен пресс-конференция Эдуардо Герреро
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
Хоккей | 23 мая 2023, 22:55 0
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал

Латвия порадовала своих болельщиков

На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
Футбол | 24 мая 2023, 15:01 61
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде

Команда Александра Кучера со второй попытки также не смогла обыграть футболистов Виктора Скрипника

Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
Футбол | 24.05.2023, 20:35
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
Футбол | 24.05.2023, 15:58
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Хоккей | 23.05.2023, 22:59
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
22.05.2023, 21:45 14
Футбол
ЧМ по хоккею. Австрия и Венгрия сыграли матч за выживание, успех Казахстана
ЧМ по хоккею. Австрия и Венгрия сыграли матч за выживание, успех Казахстана
22.05.2023, 22:57
Хоккей
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
23.05.2023, 19:03 1
Хоккей
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
24.05.2023, 01:55 1
Футбол
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
23.05.2023, 02:17 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Германия вышла в плей-офф, важная победа Словакии
ЧМ по хоккею. Германия вышла в плей-офф, важная победа Словакии
23.05.2023, 15:05 2
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
24.05.2023, 10:00 4
Хоккей
Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
22.05.2023, 23:41 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности