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Чемпионат Украины
Кривбасс
25.05.2023 15:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 21:15 | Обновлено 24 мая 2023, 21:17
60
0

Кривбасс – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 мая в 15:00 поединок 28-го тура Украинской Премьер-Лиги

24 мая 2023, 21:15 | Обновлено 24 мая 2023, 21:17
60
0
Кривбасс – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

В четверг, 25 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Металлист». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Кривбасс» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Металлист»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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