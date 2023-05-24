Украина. Премьер лига24 мая 2023, 21:15 | Обновлено 24 мая 2023, 21:17
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Кривбасс – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 мая в 15:00 поединок 28-го тура Украинской Премьер-Лиги
24 мая 2023, 21:15 | Обновлено 24 мая 2023, 21:17
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В четверг, 25 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Металлист». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Кривбасс» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Металлист»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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