Италия24 мая 2023, 21:01 | Обновлено 24 мая 2023, 21:19
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Фиорентина – Интер. Стали известны составы на финал Кубка Италии
Матч начнется в 22:00 по Киеву
24 мая 2023, 21:01 | Обновлено 24 мая 2023, 21:19
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Сегодня, 24 мая в Риме на «Стадио Олимпико» состоится финал Кубка Италии, в котором сыграют «Фиорентина» и «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Куарта, Миленкович, Додо, Кастровилли, Амрабат, Бонавентура, Гонсалес, Иконе, Кабрал
«Интер»: Ханданович, Бастони, Ачерби, Дармиан, Димарко, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дюмфрис, Джеко, Лаутаро
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