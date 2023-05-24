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  4. Фиорентина – Интер. Стали известны составы на финал Кубка Италии
Италия
24 мая 2023, 21:01 | Обновлено 24 мая 2023, 21:19
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0

Фиорентина – Интер. Стали известны составы на финал Кубка Италии

Матч начнется в 22:00 по Киеву

24 мая 2023, 21:01 | Обновлено 24 мая 2023, 21:19
120
0
Фиорентина – Интер. Стали известны составы на финал Кубка Италии
ФК Интер

Сегодня, 24 мая в Риме на «Стадио Олимпико» состоится финал Кубка Италии, в котором сыграют «Фиорентина» и «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Куарта, Миленкович, Додо, Кастровилли, Амрабат, Бонавентура, Гонсалес, Иконе, Кабрал

«Интер»: Ханданович, Бастони, Ачерби, Дармиан, Димарко, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дюмфрис, Джеко, Лаутаро

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Источник Sport.ua
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