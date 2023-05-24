Украина. Премьер лига24 мая 2023, 20:05 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Металлист
В Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится поединок 28-го тура украинской Премьер-лиги
24 мая 2023, 20:05 |
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В четверг, 25 мая, состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Металлист».
Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр из Черноморска Александр Дердо. Начало встречи в 15:00.
«Кривбасс» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Металлист», за которой следите в украинской версии сайта.
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