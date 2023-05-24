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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 19:01 | Обновлено 24 мая 2023, 19:15
273
0

Кахим ПЭРРИС: «Игра с Колосом не была легкой»

Хавбек «Динамо» – о разгромной победе в Ковалевке

24 мая 2023, 19:01 | Обновлено 24 мая 2023, 19:15
273
0
Кахим ПЭРРИС: «Игра с Колосом не была легкой»
ФК Динамо Киев

Ямайский полузащитник киевского «Динамо» Кахим Пэррис прокомментировал разгромную победу над «Колосом» (3:0) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

– Получился хороший матч, несмотря на счет 3:0 в нашу пользу, соперник составил нам достойную конкуренцию – игра не была легкой. Мы хорошо наладили командное взаимодействие, смогли забить несколько мячей и одержать победу. Это то, ради чего мы работаем на тренировках и в каждом матче – чтобы побеждать. Мы выполнили хорошую работу.

– Важнейшим был первый мяч, когда вы прессинговали вратаря «Колоса»?
– Я должен был так действовать в том моменте – подобные эпизоды мы отрабатываем на тренировках. Благодаря давлению удалось направить мяч в сетку, и это обеспечило нам хорошее начало игры.

– Вскоре хозяева имели несколько возможностей, чтобы сравнять счет, тяжело ли вам было защищаться?
– У них, действительно, была возможность забить, но они не воспользовались ею. К счастью, наш вратарь сделал несколько очень хороших сэйвов. Хорошо, что удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и довести поединок до победы.

– В последних поединках вы начали выходить на поле со стартовых минут и играть полные матчи, насколько это важно для вас?
– Конечно, это очень важно, как, пожалуй, и для каждого футболиста. Надеюсь, мне удастся продолжать в том же духе и в дальнейшем.

– Какие цели ставите перед собой в двух оставшихся матчах чемпионата?
– Просто выходить на поле и биться в этих матчах, бороться за победу, отдавать все силы, чтобы достичь максимального результата.

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Кахим Пэррис Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
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