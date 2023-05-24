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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Неприятно дома проигрывать с таким счетом»
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 18:16 | Обновлено 24 мая 2023, 18:19
185
1

Ярослав ВИШНЯК: «Неприятно дома проигрывать с таким счетом»

Наставник «Колоса» – о разгромном поражении от «Динамо»

24 мая 2023, 18:16 | Обновлено 24 мая 2023, 18:19
185
1
Ярослав ВИШНЯК: «Неприятно дома проигрывать с таким счетом»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

«Считаю, что игра получилась. В плане создания моментов. Обе команды старались атаковать, создавать моменты. Вот только голы получалось забивать только у «Динамо». А у нас не получалось вообще. Отсюда такой результат. Считаю, мы продемонстрировали неплохую игру, создавали моменты, но не реализовали их.

Неприятно дома проигрывать с таким счетом, но пока это всё, на что способны против команд из топ-5. Можем им оказать сопротивление, навязать борьбу, но пока нам не удается добывать очки в таких матчах. Из-за низкой реализации голевых моментов», - сказал Вишняк.

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Ярослав Вишняк Динамо Киев Колос Ковалевка Колос - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 1
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20052011
До чего опустился украинский футбол с его качеством, руководством футбола страны, хозяевами клубов, тренерским составом... Посмотришь на этого тренера, ну хочется обнять и плакать.
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