Александр Андриевский отпраздновал двойной юбилей

Матч с «Колосом» (3:0) стал 100-м для 28-летнего полузащитника киевлян Александра Андриевского. 56 встреч он отыграл за «Динамо», 24 – за «Черноморец», 18 – за «Зарю» и 2 – за «Металлист», в рядах которого Александр 10 мая 2012 года дебютировал в элитном дивизионе в гостевом поединке харьковчан с «Ворсклой» (2:2).

Между тем юбилейный матч Андриевский отметил юбилейным 10 голом в УПЛ. 4 мяча он забил за киевлян, по 3 – за луганчан и одесситов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ