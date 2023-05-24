Украина. Премьер лига24 мая 2023, 17:39 | Обновлено 24 мая 2023, 17:49
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Александр Андриевский отпраздновал двойной юбилей
100-й матч в УПЛ хавбек киевлян отметил 10-м голом
24 мая 2023, 17:39 | Обновлено 24 мая 2023, 17:49
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Матч с «Колосом» (3:0) стал 100-м для 28-летнего полузащитника киевлян Александра Андриевского. 56 встреч он отыграл за «Динамо», 24 – за «Черноморец», 18 – за «Зарю» и 2 – за «Металлист», в рядах которого Александр 10 мая 2012 года дебютировал в элитном дивизионе в гостевом поединке харьковчан с «Ворсклой» (2:2).
Между тем юбилейный матч Андриевский отметил юбилейным 10 голом в УПЛ. 4 мяча он забил за киевлян, по 3 – за луганчан и одесситов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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