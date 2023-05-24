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  4. Руслан РОТАНЬ: «Наша игра сегодня – это неуважение к тренерскому штабу»
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 18:57 | Обновлено 24 мая 2023, 18:58
1478
2

Руслан РОТАНЬ: «Наша игра сегодня – это неуважение к тренерскому штабу»

Тренер «Александрии» – об игре с «Вересом»

24 мая 2023, 18:57 | Обновлено 24 мая 2023, 18:58
1478
2
Руслан РОТАНЬ: «Наша игра сегодня – это неуважение к тренерскому штабу»
НК Верес

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал действия своей команды в поединке с «Вересом» (2:2).

«Первые двадцать минут игра была в наших руках. Играли так, как договаривались. Затем – это чистый провал. Я об этом уже сказал футболистам. Они должны иметь уважение к тренерскому штабу, к клубу и выкладываться на сто процентов на поле. Так, как мы играли сегодня – я в качестве ветерана тоже мог бы выйти. И сыграл бы не хуже.

«Верес» сегодня сражался за результат. 0:2 они перевернули на 2:2. Я думаю, главный тренер ровенчан должен сделать их команде комплимент. Они сражались.

А наша игра сегодня – это неуважение к тренерскому штабу. Это отношение игроков к своему делу. Если они не уважают тренеров - должны уважать хотя бы футбол», – сказал Ротань.

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Источник ФК Верес
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Перець
Подай у відставку бо не поважають 
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axylinam
Как можно уважать такой бездарный тренерский штаб
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