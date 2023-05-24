Заря – Шахтер. Стартовые составы команд

В среду, 24 мая, пройдет матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Шахтер».

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало встречи в 17:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Заря»: Сапутин – Батагов, Имереков, Бутко, Бражко, Булеца, Вантух, Снурницын, Шахов, Антюх, Русин.

«Шахтер»: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Криськив, Сикан.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Шахтер».